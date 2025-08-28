A Magyar hívójelű Robert Brovdi kitiltását jelentette be Szijjártó Péter

Robert Brovdi Fotó: LIBKOS/Wikipedia

Robert Brovdi az az ukrán parancsnok, akinek Magyarországról és a schengeni övezetből való kitiltását bejelentette Szijjártó Péter külügyminiszter csütörtök reggel – erősítette meg a 444-nek Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

A név sem Szijjártó Péter, sem Orbán Balázs erről szóló posztjában nem szerepelt, a „Barátság kőolajvezeték elleni támadásért felelős katonai egység ukrán állampolgárságú parancsnokaként” hivatkoztak rá.

Robert Brovdi az ukrán hadsereg idén nyáron kinevezett drónparancsnoka. Korábban megkapta az Ukrajna Hőse címet és Aranycsillag Rendet. Brovdi hívójele Magyar, ezzel kárpátaljai magyar származására utal. A közösségi médiában aktív, posztjaiban többször is szerepelt, hogy Ruszkik haza! Egységének neve Magyarok Madarai.

Brovdi szerepéről Takács Márk katonai elemző bővebben is beszélt a 444 műsorában a héten.

„A Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás támadás volt Magyarország szuverenitása ellen, ezért a kormány kitiltja az azt végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát Magyarországról és a teljes schengeni övezetből” – közölte Szijjártó Péter csütörtökön. „Ez az ukrán állampolgár az elkövetkezendő években nem léphet sem Magyarország, sem a schengeni övezet területére” – mondta.