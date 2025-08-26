Az orosz katonai gondolkodást sose kötötték olyan úri huncutságok, mint a hadijog

Már-már szokásos felállásban, Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai elemzővel beszélgettünk a világpolitika történéseiről Munkácstól Alaszkáig.
A beszélgetés podcast formában is meghallgatható:
A tartalomból:
1:50: Miért most támadták az oroszok Munkácsot, és milyen fegyverekkel?
4:30: Van mögötte politikai megfontolás is? Egyáltalán, hangsúlyos az, hogy Munkácsot támadták? És az, hogy amerikai tulajdonú a lebombázott gyár?
6:50: Szergej Lavrov nem hallott az esetről, jó barátja, a nagykövetek berendelésében ismerten jeleskedő Szijjártó Péter pedig, úgy tűnik, nem szólt neki.
8:20: Az ukránok szerint kávéfőzőket gyártottak a munkácsi gyárban, az oroszok szerint nem. Kinek lehet igaza? Amúgy a kávé is esszenciális eleme a modern hadviselésnek, katonai zsargonnal ezt úgy mondják, „kávé az arcba, indulás a harcba.”
11:05: Dolgok, amik nem jelennek meg az orosz sajtóban: ukrán támadás a Barátság kőolajvezeték ellen.
12:10: Dolgok, amig hangsúlyosan jelennek meg az orosz sajtóban: Orbán fenyegeti Zelenszkijt.
13:00: Ukrán támadások a kőolajvezetékek ellen, üzemanyagproblémák Oroszországban.
16:15: Az ukránok saját erőből, saját fegyvereikkel támadják a Barátság kőolajvezetéket, a nyugati korlátozások még mindig tartanak.
18:00: Robert „Magyar” Brovdi, a támadás mögött álló katona. Miért használnak hívónevet a katonák?
21:10: Ukrán–magyar üzengetés, sokadik felvonás.
23:00: Az a bizonyos orosz áttörés és következményei.
31:40: Orosz győzelem hirdetése az orosz propagandában és annak magyar lerakatában. Kölcsönös támadások az energia-infrastruktúra ellen. Az amerikaiak biztos, hogy tudják, és hagyják, hogy az ukránok az orosz olajinfrastruktúrát támadják.
35:20: Ki nyerte meg Alaszkát? A narratívák harca az amerikai lopakodókról: technológiai erőfölény-demonstráció vagy tiszteletadás Putyinnak? Az oroszok gyorsan lejjebb tekerték a várakozásokat.
42:20: Az amerikai haditechnológiai fölény az egyetlen, ami megmaradt.
47:40: Így lehetne feltartóztatni Oroszországot.
52:10: Orosz szabotázsakciók Európában, SZVR-jelentések az MTI-ben.
56.35: Az ukránok új fegyvere: Flamingo.
