Netanjahu az ENSZ-ben fenyegette a Hamászt, és elítélte azokat az országokat, melyek elismerték Palesztinát

Kiállt a gázai offenzíva mellett, annak folytatását ígérte, és keményen nekiment azoknak is, akik Izraelt népirtással vádolják Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök az ENSZ-közgyűlésén tartott beszédében pénteken – írja a BBC.

Netanjahu felidézte, hogy tavaly egy „Az átok” címet viselő térképet mutatott be, amely szerinte „Irán terrortengelyének átkát” ábrázolja. Elmondása szerint ez a tengely fenyegette a világ békéjét, a régió stabilitását és Izrael létét. Azt mondta, hogy az elmúlt évben Izrael lecsapott a húszikra, felszámolta a Hamász „terrorgépezetének nagy részét”, megbénította a Hezbollahot, és „ami a legfontosabb … megsemmisítette Irán atomfegyver- és ballisztikus rakétaprogramját”. Hozzátette, hogy több vezető is eltűnt, köztük Yahya Sinwar, Hassan Nasrallah és iráni atomtudósok.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Izrael soha nem felejti el a 2023. október 7-i, Hamász által elkövetett terrortámadást, amelyben körülbelül 1200 ember vesztette életét, és 251 személyt ejtettek túszul. Beszédében megemlékezett a még Gázában lévő 48 túszról, közülük 20-ról állította, hogy életben van, és felolvasta a nevüket. Egyúttal ígéretet tett arra, hogy „Izrael addig nem nyugszik, míg mindenkit haza nem hoz”.

(A Hamász által irányított gázai egészségügyi minisztérium szerint 2023. október 7. óta legalább 65 502 ember halt meg az izraeli támadásokban Gázában.)

Az izraeli miniszterelnök felszólította a Hamász vezetőit, hogy tegyék le fegyvereiket, és engedjék szabadon a túszokat „Ha megteszitek, életben maradtok, ha nem, Izrael levadász titeket.”

Benjamin Netanjahu az ENSZ-közgyűlésén 2025. szeptember 26-án, New Yorkban. Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Netanjahu szerint Irán, a Hamász, a Hezbollah és a húszik is Amerika halálát kívánják, és Donald Trump amerikai elnök „mindenkinél jobban érti, hogy Izrael és Amerika ugyanazzal a fenyegetéssel néz szembe”. Azt is hozzátette, hogy az október 7- támadás után sok vezető támogatta Izraelt, de ez a támogatás mára elpárolgott.

Az izraeli kormányfő visszautasította azokat a vádakat, miszerint országát népirtással lehetne vádolni. Hangsúlyozta, hogy Izrael „millió számra dobott le szórólapokat és küldött SMS-eket”, felszólítva a civileket a Gázából való evakuációra, miközben a Hamász iskolákban, kórházakban és mecsetekben rejtőzik, és fegyverrel kényszeríti az embereket maradásra. „A nácik kérték-e a zsidókat, hogy távozzanak?” – tette fel a kérdést a népirtási vádakra reagálva.

(Szeptember elején egy ENSZ-vizsgálóbizottság kijelentette, hogy Izrael népirtást követett el a gázai palesztinok ellen. Izraeli vezetők nyilatkozatait és az izraeli erők magatartásának mintáját hozta fel bizonyítékként a népirtási szándékra. Izrael külügyminisztériuma torzítottnak és hamisnak tartja a jelentést.)

Az élelmiszerhiányt szintén a Hamászra hárította, amely szerinte ellopja és felhalmozza a segélyeket.

(Nemzetközi szervezetek jelentése éhínség van Gázában. Jogvédők és több állam szerint is Izrael akadályozza a segélyek Gázába való eljuttatását)

Netanjahu élesen bírálta azt a döntést is, hogy több ország – köztük Franciaország és az Egyesült Királyság – elismeri a palesztin államot, amit Izrael „nemzeti öngyilkosságának” nevezett. „Ez teljes őrültség, és nem fogjuk megtenni” – mondta.