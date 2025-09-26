Öt év börtönt kapott egy német nő a becsület napi támadások miatt

A müncheni felsőbíróság súlyos testi sértés miatt 5 év börtönbüntetésre ítélte Hanna S.-t, akit azzal gyanúsítottak, hogy társaival 2023-ban, a Kitörés Emléknapon Budapesten szélsőjobboldalinak tartott embereket vertek össze. A szövetségi ügyészség eredetileg 9 év börtönt kért Hanna S.-re. A mostani ítélet még nem jogerős.

A vádirat szerint Hanna S. két támadásban vett részt. Az áldozatokat egy csoportból viperával, kalapáccsal és könnygázspray-vel támadták meg. Az első esetben egy férfi súlyos fejsérüléseket szenvedett, a második támadás során főként zúzódások és vágott sebek keletkeztek az áldozaton. Az elnöklő bíró „embervadászatnak” nevezte a budapesti eseményeket, amik még akkor sem lettek volna igazolhatóak, ha feltételeznénk, hogy az állam túl keveset tesz a szélsőjobboldal ellen.

Hanna S. támogatói tüntettek a Stadelheim börtön előtt Fotó: FELIX HORHAGER/dpa Picture-Alliance via AFP

Az ítélet kihirdetése előtt Hanna S. támogatói tüntettek a Stadelheim börtön előtt, ahol egy kiemelt biztonságú tárgyalótermében zajlott a per. A budapesti támadások miatt heten idén januárban különböző helyeken feladták magukat a hatóságoknak. Közülük hat ellen a szövetségi főügyész vádat emelt a düsseldorfi felsőbíróságon, de a csoporthoz tartozik Maja T. is, akit tavaly adtak ki Magyarországnak. Maja T. a nyáron éhségsztrájkba kezdett, hogy a fogvatartási körülményei ellen tiltakozzon, de júliusra annyira leromlott az állapota, hogy át kellett szállítotani egy börtönkórházba.

A magyar kormány a héten nyilvánította terrorszervezetté az „Antifát”. Orbán Viktor azt ígéri, hogy felállítanak egy listát, amin ezeket a szervezeteket listázzák.