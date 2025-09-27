Csak novembertől lesz nyilvános, kikből lehetnek tiszás jelöltek

A Tisza Párt operatív vezetése úgy döntött, hogy csak november elején indítja el a párt jelöltállítási folyamatának nyilvánosság előtt zajló részét. Ugyanakkor a a véghatáridőt megtartják. A párt júliusi kongresszusán bejelentett menetrend szerint

szeptember 30-ig minden választókerületben három embert ajánlottak volna a helyi Tisza-szigeteknek. Az utána következő egy hónapban a jelöltek bemutatkoznak, és együtt dolgoznak a helyi Tisza-szigetekkel.

A szigetek tagjai november 3-9. között a Tisza addigra elinduló applikációjában rangsorolhatják majd a három-három jelöltet.

November 10-16. között a választókerületben élő bármely választópolgár választhat - szigorú azonosítás után- a két versenyben maradt jelölt közül.

November 20-ig a Tisza elnöksége megtárgyalja és jóváhagyja a jelöltet. A a 106 jelöltet a párt november végi kongresszusán mutatnák be.

Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter szombaton azt írta, hogy „a leendő jelöltjeink személyes védelme és a családjaik biztonsága érdekében” mutatná be a tervezettnél később az aspiránsokat. „Az utóbbi napokban és hetekben azonban világossá vált, hogy még komolyabban kell vennünk a vesztét érző, aljas orbáni hatalom fenyegetéseit és a várható embertelen és határokat nem ismerő lejáratásait” - írta. A pártelnök arról számolt be, hogy majd ezer jelöltet hallgattak meg személyesen és HR szakemberekkel, és az első kiválasztási lépcső a végéhez közeledik.

Hozzátette, hogy a következő hetekben a Nemzet Hangja szavazásra, az utcai jelenlétre és a Tisza szigetek és a több tízezres önkénteshálózat bővítésére koncentrálnak. A közlemény szerint a jelentkezők addig is dolgozni fognak. „Ajtóról ajtóra járva bizonyíthatják rátermettségüket, mert ezt a választást nem a legprofibban nyilatkozó és hazudozó politikusgépekkel, hanem az emberek között járó, problémáikat ismerő és értő jelöltekkel fogjuk megnyerni.”

