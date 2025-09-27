Holtan találtak egy erdőben egy helyi képviselőt Oroszországban

Egy helyi képviselőt holtan találtak egy erdőben Oroszország délnyugati részén, a Krasznodari területen, jelentette az állami média egy rendvédelmi forrásra hivatkozva.

Vitalij Kapusztyin, 43 éves, egy építőipari cég vezetője volt, valamint a Tihoreckij járási tanács tagja, az Egységes Oroszország kormánypárt színeiben. Az állami nyomozók egy helyi hírportálnak azt mondták, hogy halála „első látásra nem tűnik bűncselekménynek”.

A Kuban Inform portál szerint Kapusztyint felakasztva találták meg egy faágon, egy kábellel, amelyet saját terepjárójához rögzítettek, a Novorozsgyesztvenszkaja nevű falu közelében. Egy szemtanú az újságíróknak azt mondta, hogy a képviselő kezei hátra voltak kötözve.

„Láttam, milyen magasan volt. Amennyire meg tudtam ítélni, a kezei hátra voltak kötve. Egy ember nem tudna csak úgy felmászni oda, a fák nagyon magasak, mint bármelyik ligetben” – nyilatkozta a szemtanú.

Kapusztyint először 2019-ben választották meg közhivatalba Otradnenszkoje faluban, majd 2023-ban lett a Tihorecki járás önkormányzati képviselője. Második ciklusában ő vezette a járási bizottságot, amely a mezőgazdasággal és földhasználattal, közművekkel, közlekedéssel, hírközléssel és településüzemeltetéssel foglalkozott.

A hatóságok eddig nem adtak ki hivatalos közleményt Kapusztyin haláláról. A helyi sajtó szerint a mentőszolgálat vizsgálatot indított. (Meduza)