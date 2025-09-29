40 millió forintért vásárol tapsolókat a közmédia

A közmédia szeptember elején írta ki a közbeszerzést, melyben saját műsoraihoz keres közönséget, illetve közönségszervezőt – írja az Átlátszó. A megbízást az egyedüli ajánlattevő Casting Office Kft. nyerte, amellyel nettó 40 milliós keretszerződést kötnek, szemben a tavalyi 30 millió forintos keretösszeggel. Ez a cég szállította tavaly is a közönséget az MTVA-nak.

A megállapodás értelmében a közönség feladata az MTVA gyártásában készülő műsorok felvételein a tapsolói jelenlét biztosítása, azaz a stúdióhangulat és reakciók megteremtése. A keretszerződés összege nettó 40 millió forint, amelynek 70 százalékára lehívási kötelezettséget vállal a megrendelő. A szolgáltatás becsült mennyisége összesen 3300 fő, rugalmas időtartamban a kora reggeltől késő estig tartó műsorgyártási igényekhez igazodva.

A közmédia idén 165 milliárd forint állami támogatásból működik, ami átlagosan napi 452 millió forintos közpénzfelhasználást jelent.