Itt a futballtörténet legmenőbb közösségi médiás fotója

Zsenik dolgoznak az angol negyedosztályú Chesterfield FC sajtóosztályán. Olyan posztot raktak ki ugyanis, ami nem tartalmaz egyetlen betűt sem, csak egy emojit és egy fotót, mégis netezők tömegei foglalkoznak a klubbal már két napja. Vagyis azzal, hogy mit is akartak az alábbi fb-bejegyzéssel:

A posztot szombaton tették ki, a Newoport ellen, 4-1-es hazai győzelem közben, miután Will Grigg középcsatár – a képen jobbra – az első félidő közepén befejelte az első gólt a kép bal oldalán látható Liam Mandeville passzából.

A kép olyan, mint egy jó vers: számtalan értelmezése lehetséges, mégis titokzatos, nem adja könnyen magát, de bárkit megszólíthat személyesen.

A Chesterfield ráadásul nem maradt ennyiben, az imént posztoltak az Instájukra egy kis videót arról, hogy hogyan készült az instant világhírűvé vált fénykép a stúdióban. A videón a főszereplők a fotó egyik – de csak az egyik! – értelmezési lehetőségére rájátszva úgy rebbennek szét, mint a megzavart szerelmesek:

És persze igen, ő az az egykori északír válogatott Will Grigg, akinek a lelátói dalát az is ismeri, aki nem ismeri őt: