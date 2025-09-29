Kónya Endre könyvet írt arról, hogy a kegyelmi ügy mögött egy koncepciós per áll

Kónya Endre: Vesszőfutás – Egy koncepciós per története

Ezzel a címmel jelent meg a kegyelmi ügy egyik főszereplője, a Novák Katalin által kegyelemben részesített K. Endre könyve, hangzott el a Házon Kívül című RTL-es műsorban, amely anno élen járt a bicskei visszaélések felgöngyölítésében.

Gyorsan reagált a hírre a Fidesz frakcióvezetője, és hosszú posztban kelt ki a szerző ellen. „Minden magyar nagy »örömére« könyvet írt Kónya Endre. Ő volt az, aki mentegette a bicskei p*dof*l bűnözőt, amiért aztán kényszerítés és vesztegetés vádjával elítélték. (Bár nem hiszem, hogy bárkinek be kellene mutatni ezt az alakot.) A könyv címe: Vesszőfutás. Természetesen a saját nyavalygásáról szól – írja Kocsis Máté. – Vesszőfutás. Megható, de senki nem fogja megkönnyezi ennek az embernek a személyes problémáit, sőt vagyunk egy »páran« ebben az országban, akik úgy gondoljuk, hogy ezek a bűnözők nem szenvedtek annyit, amennyit megérdemeltek volna” – írta Kocsis Máté, aki szerint „Kónya Endre a könyvírás helyett tehát jobban tenné, ha inkább bocsánatot kérne, és eltűnne örökre. Az ő élete nem vesszőfutás, hanem egy összeomlott, hányinger ízű bűn, kudarc és bukás.”

Aztán Kocsis rátér arra is, milyen politikai nehézségeket okoztak a Fidesznek Kónya Endréék.

„Sokan vagyunk a jobboldalon, akik azt sem tudják, kik maguk, de másfél éve cipeljük a politikai terhét egy olyan ügynek, amely a legmélyebb indulatpontján talál el minden normális embert”, ráadásul „a bűnük mellesleg felépített egy Magyar Peter nevű ócska hazudozót a politikában!”

Kocsis kirohanásából valahogy kimaradt, hogy továbbra sem tudjuk, miért kapott kegyelmet Kónya Endre a köztársasági elnöktől és az igazságügyi minisztertől, ahogy azt sem, hogy Vásárhelyi János hogyan maradhatott vezetője a bicskei gyermekotthonnak még azután is, hogy 2011-ben már a rendőrséget, egy évvel később pedig az ombudsmant is megjárták a történtek. Ahogy arra sincs magyarázat, hogyan kaphatott a történtek után a fővárostól és a kormánytól is kitüntetést a pedofil igazgató.

Ahogy a kegyelmi ügy évfordulóján írtuk, Novák Katalin és Varga Judit belebukott a kegyelmi ügybe, de valójában ők csak a kezek voltak, amelyek aláírták a kegyelmi döntést. Az abban eljáró Balog Zoltán a mai napig nem adott egyenes választ arra, hogy miért volt számára fontos kijárni ezt a kegyelmet, mint ahogy arra sem válaszolt egyszer sem, hogy miniszterként miért nem tett semmit Vásárhelyi ügyében, amikor erre lehetősége lett volna, és miért kapott az igazgató állami kitüntetést a minisztériumától.