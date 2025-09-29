Soha nem vizsgálták ki a valaha volt legsúlyosabb malévos légikatasztrófát

Történelem
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • Hatvan ember vesztette életét 1975. szeptember 30-án, amikor a Földközi-tengerbe zuhant egy leszállásra készülő Malév-gép.
  • A mai napig nem lehet tudni, hogy mi történt.
  • A kétezres években szó volt róla, hogy kiemelik a gépet, a tömegsírba tett áldozatokat, köztük 11 magyart pedig azonosítják és hazahozzák.

Máig nincs megoldása a magyar légiközlekedés legsúlyosabb szerencsétlenségének. Ötven évvel ezelőtt, 1975. szeptember 30-án a libanoni partokhoz közel a Földközi-tengerbe zuhant a Malév Budapest–Bejrút menetrend szerinti járata. A szerencsétlenséget az 50 utas és a 10 fős személyzet nem élte túl.

A szerencsétlenség malévos áldozatai: Pintér János, Kvasz Károly, Majoros László, Mohovits Árpád, Horváth István, Herczeg Miklósné, Németh Lászlóné, Fried Richárd, Kmeth Ágnes, Szentpály Mercedesz. A magyar utas Glausius Gábor volt.

A korabeli lapokban mai szemmel nézve, mondjuk így, alulkezelték a szerencsétlenség hírét, nyilván központi utasításra.

Ma már tudjuk: az MTI a világ hírügynökségeitől már szeptember 30-án hajnalban értesült a hírről, de este 7-ig nem adhatta ki. Sőt, idehaza még egy sor sem jelenhetett meg, a rádió, tévé nem mondhatta be, amikor a Reuters a helyszínről azt jelentette, hogy „a baleset okáról közvetlenül a történtek után semmit nem mondtak, de a part menti szállodák vendégei elmondták, hogy 3 óra 45 perc körül nagy robbanást hallottak, és ezt követően azt látták, hogy egy tűzlabda a tengerbe vágódik”.

Az MTI a tragédia harmincadik évfordulóján megkereste Lehel Miklóst, aki 1975-ben a nemzeti hírügynökség külpolitikai szerkesztőségét vezette. Elmondta: akkor szigorú szabály volt, hogy nyugati hírügynökségek magyar vonatkozású híreit az MTI csak a bizalmas kiadványokban adhatta ki. Ilyen bizalmas kiadványból legkevesebb négy volt: még a bizalmas hírek között is voltak olyan szinten bizalmasok, amelyeket csak egy szűk maroknyi kiválasztott olvashatott.

Az országos napilapok közül a Népszava az 5., a Magyar Hírlap és a Magyar Nemzet a 6. oldalon hozta a hírt – többnyire az oldal közepén, közelebb az aljához. Eldugva olyan hírek között, mint a forgalmi rend megváltozása Újlipótvárosban, tovább tart a nyárias ősz, NDK–magyar barátsági hét a Hajdúságban.

Forrás: Népszava, 1975. október 1. / Arcanum
Forrás: Magyar Nemzet, 1975. október 1. / Arcanum
Forrás: Magyar Hírlap, 1975. október 1. / Arcanum

A korszak bulvárlapja, az Esti Hírlap rejtette el a lehető legjobban a hírt, az utolsó oldalon mindössze hét sort szántak neki.

Forrás: Esti Hírlap 1975. október 1. / Arcanum

Ehhez képest meglepő volt, amit az MSZMP központi lapja, a Népszabadság csinált. A hírt címoldalon, vastag betűkkel szedve hozták, igaz, csak a lap alján. Ők voltak az egyetlenek, akik hozzáírtak pár saját sort a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium közleményéhez: „Többet a katasztrófáról, annak okairól még nem lehet bizonyossággal tudni. A közleményhez csak annyit tehetünk hozzá: a munkájuk közben életüket vesztett honfitársaink és a külföldi utasok tragédiája miatt a gyászban, a hozzátartozók fájdalmában együttérzően osztozik az egész magyar közvélemény.”

Forrás: Népszabadság, 1975. október 1. / Arcanum

A rendszerváltásig még két hír jelent meg a szerencsétlenségről a lapban. Másnap közölték a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium és a Malév gyászjelentését. Huszonhárom nappal később pedig a minisztérium jelentését a katasztrófáról, amiből kiderült, hogy

  • a színhelyre magyar szakértői bizottság utazott,
  • a TU-154-es gép állapota megfelelő, az út zavartalan volt,
  • ismeretlen okból bekövetkezett robbanás okozta a szerencsétlenséget,
  • a gép roncsai Bejrúttól 10 kilométerre, 500 méter mélyen vannak a tengerfenéken, a fekete doboz felkutatására nincs esély.
Forrás: Népszabadság, 1975. október 2. / Arcanum
Fotó: Népszabadság, 1975. október 23. / Arcanum

Az első igazán nagy tényfeltáró cikk 1990. szeptember 29-én jelent meg az egyik utolsó Képes 7-ben. A szerzője az a Paizs Gábor volt, aki egy évvel korábban könyvet írt a rendszerváltás egyik slágertémájáról, a Rajk-perről, egy évvel később pedig a magyar légikatasztrófákról.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
Történelem pfsz jasszer arafat libanon malév történelem légiszerencsétlenség légikatasztrófa bejrút Arcanum
Kapcsolódó cikkek

Tudtad, hogy Orbán Viktor az erdő szélén, egy kétszobás vályogházban nőtt fel, fürdőszoba nélkül?

És azt, hogy az első lánya Lévai Anikó egyik cigány ügyfele után kapta a nevét? 1989-es Orbán-interjú került elő az akkor még liberális politikusról.

Herczeg Márk
Történelem