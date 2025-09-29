Ukrán híroldalakat blokkol a kormány, köztük kárpátaljai portálokat is

Miután Ukrajnában görög és román híroldalakkal együtt blokkolták az Origót, a Demokratát és néhány kevéssé ismert magyar felületet orosz propaganda terjesztése miatt, a magyar kormány válaszlépésekre szánta el magát.

Gulyás Gergely jelentette be, hogy „az Európai Unióba igyekvő Ukrajna külföldi - köztük magyar - internetes híroldalakat blokkolt, mert azok kritikusan mertek írni az oroszok elleni szankciós politikáról, Ukrajna fegyveres támogatásáról, az Európai Uniót és a NATO-t széttagoltként (!) és nem túl hatékony szervezetként merészelték ábrázolni. Az igazi bűn azonban, hogy írni merészeltek a Soros Alapítvány befolyásolási tevékenységéről. (!!!) Magyarország a viszonosság elvét követve a mai napon tükörintézkedéseket vezet be ukrán hírportálok ellen, így azok Magyarország területén nem lesznek elérhetők.”

A miniszter itt is megragadta az alkalmat, hogy alávágjon az ukrán csatlakozási folyamatnak: „Ha pedig az Európai Unió széttagoltsága Ukrajnában állami cenzúrára ad okot, akkor itt az ideje, hogy Ukrajna lemondjon csatlakozási szándékáról. Az ukrán csatlakozással az EU csak még széttagoltabbá válna.”

Gulyás felsorol 12 „érintett ukrán hírportált”, amelyek között vannak ismert országos lapok, de kárpátaljai oldalak is.

1. tsn.ua

2. oboz.ua

3. anons-zak.com.ua

4. ungvar.uz.ua/

5. zakarpattya.net.ua/

6. pravda.com.ua

7. hromadske.ua

8. nv.ua

9. lb.ua

10. insiderinfo.com.ua

11. uaonline.com.ua

12. eurointegration.com.ua

Amikor a cikk élesítése előtt rájuk kattintgattunk, ezek az oldalak még betöltöttek amúgy.

És most már csak az a kérdés maradt, hogy amikor a 444-et tiltották be Oroszországban, akkor milyen tükörintézkedéseket hozott a magyar kormány?