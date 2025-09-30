Hárman meghaltak és több tucatnyian a romok alatt rekedtek, miután összeomlott egy iskola Indonéziában

Hárman meghaltak, 99 embert – köztük többeket életveszélyes sérülésekkel – kórházba kellett szállítani, a mentőcsapatok pedig jelenleg is versenyt futnak az idővel, hogy diákokat és dolgozókat húzzanak ki a romok közül, miután összeomlott egy iskola Kelet-Jáván, Indonéziában – írja a BBC. A hatóságok szerint a halálos áldozatok száma tovább emelkedhet.

Fotó: JUNI KRISWANTO/AFP

Legalább 38-an – többségében tinédzser fiúk – még mindig a Sidoarjo városában található Al Khoziny iszlám bentlakásos iskola romjai alatt lehetnek. Az épület hétfőn akkor omlott össze, amikor a diákok éppen imádkozni gyűltek össze. A lány tanulók az épület másik részében imádkoztak, így sikerült elmenekülniük – írja az Associated Press. A hatóságok szerint a romok alól sírást és kiáltásokat lehet hallani, miközben aggódó hozzátartozók az iskola területén virrasztanak, hírekre várva szeretteikről. Az iskola tanulói 12 és 17 év közöttiek.

Tucatnyi mentő egész éjjel kutatott túlélők után, ám a műveletet kedden átmenetileg felfüggesztették, mert fennáll az újabb omlás veszélye. Mohammad Syafeii, a Basarnas kereső- és mentőügynökség vezetője elmondta: ügynöksége egy „specializált műveletre” készül, és a régióból több egységet vezényeltek a helyszínre speciális mentőeszközökkel.

Fotó: JUNI KRISWANTO/AFP

A katasztrófavédelem szerint a kétemeletes épületnek gyenge volt az alapozása, és nem bírta el annak a további két emeletnek az építését, amit az elmúlt időben mégis elkezdtek a kivitelezők. A hatóságok szerint az összeomlott épület most „palacsintaszerű” formát vett fel: a betonlapok egymásra rakódtak, csupán szűk üregeket hagyva, ami rendkívül instabil állapotot idézett elő, ez pedig tovább nehezíti a mentést. A város elöljárója szerint ráadásul az iskola vezetése nem is rendelkezett engedéllyel az épület bővítésére.

Indonézia építőipara hírhedten rossz teljesítményt nyújt biztonsági szempontból. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet a világ legrosszabbjai közé sorolja. Pár héttel ezelőtt Nyugat-Jáván legalább négyen meghaltak, és tucatnyian megsérültek, amikor hirtelen összeomlott egy épület, ahol imára gyűltek össze az emberek.