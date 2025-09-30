Szabálytalan önvezető autót állítottak meg a kaliforniai rendőrök, de nem volt kit megbüntetni

Épp ittas sofőröket próbáltak elfogni a rendőrök San Brunóban, amikor észrevették, hogy egy jellegzetes fehér Waymo pont előttük egy lámpánál szabálytalanul fordul meg. A rendőrök megállították a járművet, viszont sofőr hiányában nem volt kit megbüntetniük. A bírságfüzetükben ugyanis nincs olyan opció, hogy robot.

Fotó: San Bruno Police Department/Facebook

Mindenesetre értesítették a céget, és a rendőrök bíznak abban, hogy átprogramozás után többet ilyen szituáció nem fog előfordulni. A The Guardiannek azt írták, a Waymo Drivert - ami lényegében egy robottaxi – úgy tervezték, hogy az tiszteletben tartsa a közlekedési szabályokat. Vizsgálják a helyzetet és elkötelezettek a közúti biztonság javítása iránt.

Viszont hamarosan lesz mód arra, hogy ilyen esetekben „szabálysértési értesítőket” küldjön a rendőrség az üzemeltetőknek akár a legkisebb szabálytalanságok miatt is. A kaliforniai kormányzó által aláírt törvényjavaslat 2026 júliusában lép életbe. (The Guardian)