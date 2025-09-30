Világrekord teljesítmény: két nap alatt szervezhették meg Balásy Gyuláék a Tranzit Fesztivált

Páratlan teljesítményről árulkodnak az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben fellelhető adatok, amelyeket a K-Monitor vett észre. Az idei augusztus 28-án kezdődött, egyébként 1500 fős Tranzit Fesztivált Balásy Gyula Lounge Event Kft.-je szervezte, az ehhez kapcsolódó szerződést pedig mindössze két nappal korábban, augusztus 26-án írta alá a cég a Kommentár Alapítvánnyal. A szervezés költsége 241 millió forint plusz áfa volt.
A K-Monitor szerint azonban még az sem teljesen kizárt, hogy előre is dolgozhattak, hiszen a Nemzeti Kommunikációs Hivatal már augusztus 21-én megküldte az írásbeli konzultációra szóló felhívást a potenciális cégeknek.
Az idei fesztiválon megszólalt a nyilvánosság előtt ritkán beszélő Rogán Antal, aki szerint közös erővel kell meggyőzniük az embereket, hogy a veszély, ami fenyeget az valós. Szijjártó Péter itt árulta el, hogy minden eddiginél durvább ukrán provokációra számít, Lázár pedig megígérte a luxizások miatt elbizonytalanodóknak, hogy a „Főnök mindent rendbe fog tenni”.
Az pedig egyáltalán nem meglepő, hogy Balásy cége nyerte el a feladatot, az állami propagandán már milliárdossá váló üzletemberről nyár elején azt írtuk, még milliárdosabb lett.
Ez most nem az önmarcangolás ideje, üzente meg a jobboldalnak a miniszter, aki gazdasági helyzetértékelésének végére oda futott ki, hogy Európa jövőjét is eldöntheti a jövő évi magyar választás.
Ha Ukrajna tovább támadja a Barátság kőolajvezetéket, eltűnhet a benzin a magyar kutakról, állította Szijjártó Péter a Tranzit fesztiválon. A kormány folytatja eddigi külpolitikáját.
A miniszter úgy látja, hogy ha a Fidesz nem képes a változás élére állni, csökken a választásiok megnyerésének esélye. Bejelentette, hogy novemberben kész a a Budapest–Belgrád-vasútvonal.
Óriási üzlet kiszolgálni a kormány kommunikációs kampányát, egyetlen évben 9 milliárdos osztalékot hozott az udvari beszállítónak.