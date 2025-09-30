Világrekord teljesítmény: két nap alatt szervezhették meg Balásy Gyuláék a Tranzit Fesztivált

Páratlan teljesítményről árulkodnak az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben fellelhető adatok, amelyeket a K-Monitor vett észre. Az idei augusztus 28-án kezdődött, egyébként 1500 fős Tranzit Fesztivált Balásy Gyula Lounge Event Kft.-je szervezte, az ehhez kapcsolódó szerződést pedig mindössze két nappal korábban, augusztus 26-án írta alá a cég a Kommentár Alapítvánnyal. A szervezés költsége 241 millió forint plusz áfa volt.

A K-Monitor szerint azonban még az sem teljesen kizárt, hogy előre is dolgozhattak, hiszen a Nemzeti Kommunikációs Hivatal már augusztus 21-én megküldte az írásbeli konzultációra szóló felhívást a potenciális cégeknek.

Az idei fesztiválon megszólalt a nyilvánosság előtt ritkán beszélő Rogán Antal, aki szerint közös erővel kell meggyőzniük az embereket, hogy a veszély, ami fenyeget az valós. Szijjártó Péter itt árulta el, hogy minden eddiginél durvább ukrán provokációra számít, Lázár pedig megígérte a luxizások miatt elbizonytalanodóknak, hogy a „Főnök mindent rendbe fog tenni”.

Az pedig egyáltalán nem meglepő, hogy Balásy cége nyerte el a feladatot, az állami propagandán már milliárdossá váló üzletemberről nyár elején azt írtuk, még milliárdosabb lett.