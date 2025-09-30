Z generációs tüntetések miatt szélnek eresztette a kormányát a madagaszkári elnök

Tüntető és rendőrök szeptember 25-én Fotó: RIJASOLO/AFP

Madagaszkár elnöke bejelentette, hogy feloszlatja kormányát, miután napokig tartó, fiatalok által vezetett tüntetések voltak a régóta tartó víz- és áramkimaradások miatt.

„Elismerjük, és bocsánatot kérünk, ha a kormány tagjai nem teljesítették a rájuk bízott feladatokat” – mondta Andry Rajoelina hétfőn televíziós beszédében. Az úgynevezett Gen-Z tüntetések során csütörtök óta több ezer, főként fiatal demonstráló vonult az utcákra Madagaszkár városaiban

„Élni akarunk, nem túlélni” jelszóval.

Az ENSZ emberi jogi főbiztosa elítélte a megmozdulások leverésére alkalmazott „felesleges erőszakot”, és közölte, hogy legalább 22 ember meghalt és 100 másik megsérült. Az ENSZ szerint az áldozatok között vannak „a biztonsági erők által megölt tüntetők és járókelők, de vannak olyanok is, akiket a tüntetőkhöz nem kapcsolódó személyek és bandák, a tüntetéseket követő széles körű erőszakos cselekmények és fosztogatások során öltek meg”. Madagaszkár külügyminisztériuma elutasította az ENSZ adatait, azt állítva, hogy azok „pletykákra vagy téves információkra alapulnak”.

A rend

Andry Rajoelina Fotó: MAMYRAEL/AFP

Rajoelina először 2009-ben, egy puccs során került hatalomra. 2014-ben lemondott, de a 2018-as választások megnyerése után ismét elnökké vált, és 2023 decemberében harmadik ciklusát nyerte el egy olyan választáson, amelyet ellenfelei nem tartottak tisztának.

Madagaszkár a világ egyik legszegényebb országa, 1960-as függetlenné válása óta számos tömegmegmozdulás zajlott itt, többek között a 2009-es tüntetések, amelyek elmozdították Marc Ravalomanana volt elnököt.

A mostani demonstrációk a fővárosban kezdődtek, de azóta az ország nyolc városára terjedtek át. Antananarivóban alkonyattól hajnalig tartó kijárási tilalmat rendeltek el, miután erőszakos cselekményekről és fosztogatásokról érkeztek jelentések, és a rendőrség gumilövedékekkel és könnygázzal oszlatta a tömeget.

Rajoelina most azt mondja, tárgyalni szeretne a fiatalokkal.

Az egyik múlt heti antananarivi tüntetésen egy transzparensre az volt írva: „Nem akarunk bajt, csak a jogainkat akarjuk”.

A trend

Antananarivo, szeptember 27. Fotó: RIJASOLO/AFP

Nemrég részletesen írtunk arról, hogyan terjednek Ázsiában a Z generációs forradalmak. Nepál a legutóbbi ország, ahol a fiatalok vezette tüntetések megdöntötték a hatalmat, de az elmúlt pár évben Srí Lankán, Bangladesben és nemrég Indonéziában is szembekerült az idősödő, korrupt elit a kiábrándult, gyakran munkanélküli fiatalokkal.

A madagaszkári tüntetők átvették a Nepálban használt zászlót.

A tüntetők hasonló online szervezési taktikákat alkalmaztak, mint a tavalyi kenyai megmozdulások során, amelyek eredményeként a kormány visszavonta a tervezett adótörvényt. (BBC, Guardian)