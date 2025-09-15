Terjednek Ázsiában a Z generációs forradalmak

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

„Mostantól csak a Z generáció fiataljaié ez a hely. A korrupt vezetőket száműzzük az országból. Éljen Nepál! Éljen a Z generáció!”

– ezt a feliratot írták a múlt héten kirobbant, fiatalok által vezetett felkelés után a felgyújtott parlament márványfalára Katmanduban, Nepál fővárosában. Két napig tartó véres zavargás után múlt kedden lemondott K.P. Sharma Oli miniszterelnök, pár nappal később pedig kinevezték Szusila Karkit, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét az ország ideiglenes miniszterelnökének.

A megmozdulásokat eredetileg a kormány közösségimédia-tilalma váltotta ki, ám hamar a politikusok és családjaik fényűző, korruptnak tartott életmódja elleni általános felháborodás lett a fő téma. A tüntetések alatt a rendőrség tüzet nyitott a kormányzati negyed épületeit támadó demonstrálókra, a fővárosban kaotikus állapotok alakultak ki, több tízezer tüntető elözönlötte, majd felgyújtotta a parlamentet, az elnöki rezidenciát, magánvállalkozásokat, és több vezető politikust is megtámadtak. A rendőrség közleménye szerint országszerte 51 halálos áldozata és közel 1400 sérültje volt a zavargásoknak. A Financial Times írt arról, hogy a mostani nepáli események jól illeszkednek a regionális mintázatba, az idős politikai elit több környező országban is szembekerült a kiábrándult, gyakran munkanélküli fiatalokkal. 2022-ben Srí Lankán, a gazdasági válság miatt kirobbant tüntetésekben tízezrek lepték el Colombót, a kereskedelmi fővárost, és elfoglalták az elnöki palotát. Az akkori elnök, a 76 éves Gotabaja Radzsapaksza katonai repülőgépen menekült a Maldív-szigetekre. Két évvel később Bangladesben a Dakkai Egyetem hallgatói indítottak tüntetéseket, ami végül menekülésre kényszerítette az ország 77 éves autoriter vezetőjét, Vazed Haszinát, aki Indiába menekült, szintén katonai gépen.

Fiatal tüntetők vonulnak szeptember 8-án. Fotó: SUBAAS SHRESTHA/NurPhoto via AFP

Augusztus végén Indonézia is hasonló helyzetben volt: több ezren – főként diákok – tüntetettek a parlament előtt a képviselőknek járó lakhatási támogatás ellen, ami csaknem tízszerese volt a jakartai minimálbérnek. Mindezt egy gyenge gazdasági év közepén próbálták átnyomni az embereken. A 73 éves Prabowo Subianto elnök végül visszavonta a juttatásokat, és menesztette pénzügyminiszterét, így megfékezte a nagyobb megmozdulásokat.

Minden említett demonstrációban közös, hogy az elöregedett, bebetonozott politikai elit áll szemben a fiatalokkal. A fejlődő ázsiai országokban a gazdaság növekedéséből a helyi elit tagjai gazdagodnak, a hétköznapi emberek élete nem javul, magas a fiatalok munkanélkülisége és a korrupció szintje is. Bár minden tiltakozás más, a lap szerint van összefüggés közöttük.

„A Z generáció szerte a régióban azt üzeni a politikusoknak: változást akar. Ezek a fiatalok már nem tisztelik úgy a vezetőiket, mint az idősebb nemzedék tette” – mondta az FT-nek Shafqat Munir, a Dakkai Béke- és Biztonságkutató Intézet vezető munkatársa.