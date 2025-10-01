Angela Merkelt fogadta a Karmelitában Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán hivatalában fogadta Angela Merkel korábbi német kancellárt – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály. A találkozóról képeket is közzétettek:

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Merkel a 2024 novemberében megjelent Szabadság című könyvének bemutatója miatt utazott Magyarországra. A könyvben kétszer szerepel Orbán, az első említés a 2014-es focivébé döntőjéről van, a német-argentin meccsen játszódó jelenethez a fociőrült Angela Merkel és Orbán Viktor mellett statisztál az orosz diktátor és Orbán Gáspár is.

A másik említés viszont Merkel karrierjének egyik legfontosabb napjához kapcsolódik. „Egész hivatali időmet Németország szolgálata tartotta össze, de volt egy »előtte« és egy »utána«: a 2015. szeptember 4-5-ei döntésem előtti és utáni időszak.” Arról a napról van szó, amikor a kancellár, úgymond, „beengedte” a menekülteket Németországba, és ezzel – a mostanra rögzült narratíva szerint – megváltoztatta az európai történelmet. A mindig precíz Merkel persze korrigálja ezt a közhelyet: nem engedett ő be senkit, a menekültek a közös schengeni határokon belül voltak már, amikor ő meghozta a döntését: Ausztriával együtt átveszi a Magyarországon rekedt menekülteket.