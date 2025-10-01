Egy lengyel cégen keresztül préseli át politikai hirdetéseit a Fidesz a Google szűrőin

Bár a Google szeptember 22-től betiltotta a politikai hirdetéseket a felületein, ez a Telex cikke szerint nem akadályozza meg a Fideszt abban, hogy átcsusszanjon egy-egy politikai hirdetése a szűrökön.

Méghozzá úgy, hogy a Harcosok Klubja hirdetéseit nem politikai reklámnak címkézik, hanem vállalati, internetes és telekommunikációs kategóriákban futtatják őket, illetve az adatbázis szerint a hirdetési kampányokért nem a Fidesz, hanem egy Full Stack Experts Sp. z o.o. nevű lengyel cég fizet. A lap megkérdezte a lengyel céget, hogy milyen kapcsolatban állnak a Fidesszel, hogy valóban ők fizetnek-e a hirdetésekért, ha igen, miért; valamint arról, hogy mit gondolnak arról, ha egy ország kormánypártjának hirdetéseiért egy külföldi cég fizet. A Full Stack Experts válaszában a következőt válaszolta: „Az FSE nem hirdető. Nem vagyunk felelősek konkrét hirdetési kampányok létrehozásáért, tartalmáért vagy célzottságáért, beleértve a Fidesz párthoz kapcsolódó kampányokat is. Az átláthatósági jelentésekben szereplő fizetőként való megjelenésünk kizárólag abból adódik, hogy hirdetési licenceket és technikai hozzáférést értékesítünk világszerte több tucat vállalati ügyfelünknek. Kizárólag technológiai szolgáltatóként működünk.”

Ebből az derül ki, hogy nem fizetnek a reklámokért, azok tartalmát sem ők állítják elő, így azonban, ahogy a Telex is írja, nem egyértelmű, hogy mi is az a szolgáltatás, amit a cég nyújt. Hacsak nem az, hogy ne a Fidesz, vagyis egy politikai párt neve szerepeljen a hirdetés finanszírozójánál, ami feltűnő lenne az algoritmus számára.

Az ügyben keresték a Fideszt és a Google-t is, de érdemi választ egyelőre nem kaptak.