Elkapták a Navalnij-emlékhelyet megrongáló személyt

A rendőrség elkapta azt a személyt, aki több alkalommal is elvitte az orosz nagykövetséggel szemben található Alekszej Navalnij-emlékhelynél kihelyezett kegyeleti tárgyakat.

A hírről Oláh János kutyapártos politikus számolt be a Facebookon. Azt írta, hogy a VI. kerületi rendőrök kedd éjjel rajtakapták az elkövetőt. A nála talált képeket, transzparenseket és virágokat pedig szerdán átadták Oláhnak. A politikus azt ígérte, hogy ismét helyreállítják az emlékhelyet.

Mivel folyamatban lévő ügyről van szó, a rendőrség az elkövető kilétéről és indítékáról nem közölt információt.

Az emlékhely szeptember 17-én Fotó: Kristóf Balázs/444

A Navalnij-emlékhely szeptember 16-án került be a hírekbe, miután megírtuk, hogy valaki elvitte az emlékhelynél kihelyezett kegyeleti tárgyakat. Oláh János még aznap megpróbálta helyreállítani az emlékművet, egy Navalnij-képet és virágcsokrot helyezett ki. Viszont ezeket másnapra valaki szintén eltüntette. Oláh ezután másodszor is helyreállította az emlékhelyet.

Az ügyre az orosz nagykövetség is reagált. Azt írták, hogy az emlékhelyet felállítói bontották le titokban. Azért, hogy hangos gyűlést szervezzenek Oroszország elleni vádakkal, és követeljék egy állandó emlékmű létrehozását.