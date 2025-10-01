Görögországban betiltják a 16 év alattiaknak a közösségi média használatát

Október végétől Görögország az EU-ban elsőként általánosan betiltja a közösségi média használatát a 16 év alatti kiskorúak számára – írja az MTI.

Az intézkedést a Kids Wallet nevű alkalmazáson keresztül hajtják végre, ami automatikusan blokkolja a népszerű platformok, például a Facebook, a TikTok, az Instagram és az X használatát a kiskorúak regisztrált készülékein. A cél az, hogy korlátozzák a függőséget okozó végtelen görgetést és a veszélyes internetes tartalmakkal való esetleges találkozást. Ezenkívül a 18 év alatti fiatalok számára letiltják a szerencsejátékkal, dohánytermékek, alkohol vagy pornográf tartalmak terjesztésével foglalkozó weboldalakat is. A tilalom a Tinderhez hasonló társkereső platformokra is vonatkozik.

A technológiát az Európai Bizottság kezdeményezésére fejlesztették ki. Az Európai Bizottság arra törekszik, hogy egységes keretrendszert hozzon létre minden tagállam számára. Ausztráliával ellentétben a megoldás nem kizárólag a platformok által végzett életkor-ellenőrzésen alapul, hanem közvetlenül az eszközön, a Kids Wallet alkalmazással történik. Az EU-szerte is dolgoznak egy korhatár-korlátozáson, hogy megbízhatóan kiszűrjék a gyerekeknek nem megfelelő tartalmakat. Hosszabb távon a technológiát az EU digitális személyi igazolványába (eID) is beépítik, ami 2026 végétől lesz elérhető.