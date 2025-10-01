Meghalt Jane Goodall, a világ leghíresebb csimpánzkutatója

Meghalt Jane Goodall, a világ egyik leghíresebb etológusa. A 91 éves brit tudós halálakor Kaliforniában tartózkodott, előadássorozatával járta az Egyesült Államokat.

Goodall halálhírét a nevét viselő alapítvány jelentette be. A szervezet közleményében azt írta, hogy „Goodall élete során fáradhatatlanul kiállt a természeti világunk védelméért és helyreállításáért, felfedezései pedig forradalmasították a tudományt”.

Jane Goodall a 2019-es Sziget Fesztiválon Fotó: botost/444.hu

Goodall főemlőskutatóként lett világhírű, elsősorban csimpánzokkal foglalkozott. A csimpánzokkal akkor találkozott először, amikor 26 éves korában először járt Tanzániában. Húszas évei hátralévő részét szinte végig Afrikában töltötte. A CNN-nek adott, 2020-os interjújában a következőképpen emlékezett vissza arra az időszakra.

„Akkoriban mindenhol ott voltak az állatok. Az úton sétáltak. Gyakorlatilag nem volt kövezett út Nairobiban. Az egy nagyon, nagyon másmilyen Afrika volt. Az az Afrika, amiről 10 éves koromban álmodoztam, amikor beleszerettem Tarzanba. Gombét, a csimpánzkutatásom helyszínét 1986-ban hagytam el, miután rájöttem, hogy a csimpánzok és az erdők kezdenek eltűnni Afrikában, és hogy ezzel kezdenem kell valamit.”

Goodall 1977-ben hozta létre alapítványát, hogy a csimpánzok életét kutassa, és megmentse őket a kihalástól. Hosszú évtizedekig dolgozott a környezetvédelemért, az utóbbi években az ENSZ békenagyköveteként járta a világot, hogy a környezet védelméről beszéljen.

Budapesten 2016-ban előadást tartott, 2019-ben pedig a Sziget Fesztivál nagyszínpadán beszélt a fiatalokhoz. Azt mondta, azok fiatalok a reményei, akik megértik a problémákat, és erősek, hogy megváltoztassák a világot.