Több mint 260 lélegeztetőgép áll dobozban a miskolci kórházban

„Az Országos Kórházi Főigazgatóság nem tárolásra, hanem betegellátás céljából” adta a lélegeztetőgépeket a miskolci kórháznak a koronavírus-járvány idején - kezdte Rétvári Bence államtitkár az MSZP elnökének írt válaszát. Komjáthi Imre többek közt arra volt kíváncsi, hogy

„hány lélegeztető gépet tárolnak a koronavírus-járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek közül Miskolcon?”

illetve, hogy ezek közül hány működőképes.

Rétvári válaszából kiderült:

a járvány idején adott 343 darab különböző típusú lélegeztetőgépből mindössze 76 darab van jelenleg is használatban a miskolci kórházban. A dobozban lévő 267 darab az államtitkár szerint bármikor üzembe állítható, egyet sem selejteztek le.

2020 tavaszán a Külgazdasági és Külügyminisztérium összesen 300 milliárd forintért vásárolt lélegeztetőgépeket: 16 ezer darab érkezett Kínából, többek között maláj, kínai, magyar és szlovák hátterű cégeken keresztül. Az, hogy nagy üzlet volt a kínai gépek értékesítése, jól mutatja, hogy az a maláj férfi, aki 6258 lélegeztetőgépet szállított a magyar kormánynak, vett egy magánrepülőt és egy luxusjachtot. A beszerzett 16 ezer eszköz továbbra is raktárban áll, eladni nem sikerült őket, és nyoma sem maradt a lélegeztetőgép-beszerzés legnagyobb hazai nyertesének.