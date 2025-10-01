Több mint 260 lélegeztetőgép áll dobozban a miskolci kórházban

Egészségügy
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

„Az Országos Kórházi Főigazgatóság nem tárolásra, hanem betegellátás céljából” adta a lélegeztetőgépeket a miskolci kórháznak a koronavírus-járvány idején - kezdte Rétvári Bence államtitkár az MSZP elnökének írt válaszát. Komjáthi Imre többek közt arra volt kíváncsi, hogy

  • „hány lélegeztető gépet tárolnak a koronavírus-járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek közül Miskolcon?”
  • illetve, hogy ezek közül hány működőképes.

Rétvári válaszából kiderült:

a járvány idején adott 343 darab különböző típusú lélegeztetőgépből mindössze 76 darab van jelenleg is használatban a miskolci kórházban. A dobozban lévő 267 darab az államtitkár szerint bármikor üzembe állítható, egyet sem selejteztek le.

2020 tavaszán a Külgazdasági és Külügyminisztérium összesen 300 milliárd forintért vásárolt lélegeztetőgépeket: 16 ezer darab érkezett Kínából, többek között maláj, kínai, magyar és szlovák hátterű cégeken keresztül. Az, hogy nagy üzlet volt a kínai gépek értékesítése, jól mutatja, hogy az a maláj férfi, aki 6258 lélegeztetőgépet szállított a magyar kormánynak, vett egy magánrepülőt és egy luxusjachtot. A beszerzett 16 ezer eszköz továbbra is raktárban áll, eladni nem sikerült őket, és nyoma sem maradt a lélegeztetőgép-beszerzés legnagyobb hazai nyertesének.

Egészségügy lélegeztetőgép-beszerzés miskolc kína országos kórházi főigazgatóság lélegeztetőgép Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Külgazdasági és Külügyminisztérium
Kapcsolódó cikkek

6 258 lélegeztetőgépet szállított a magyar kormánynak, majd vett egy magánrepülőt és egy luxusjachtot

A kétes hírű maláj üzletember 6258 darab lélegeztetőt adott el a kormánynak igencsak drágán, 173 milliárd forintért. A momentumos Tompos Márton nézett utána az ügynek.

Haszán Zoltán
járvány

Azóta is raktárban állnak a járvány alatt 300 milliárdért beszerzett lélegeztetőgépek, eladni sem sikerült őket

Annyi baj legyen, járványok, háborúk és a tömeges migráció évtizede előtt állunk, biztos jók lesznek még valamire.

Solti Hanna
közpénz

Nyoma sem marad a lélegeztetőgép-beszerzés legnagyobb hazai nyertesének

Több milliárd forinttal gazdagodtak a tulajdonosok, de jogutód nélkül végelszámolják a társaságot.

Vég Márton
járvány