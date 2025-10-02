Mérsékelte a bírságát a GVH az influenszernek, aki elismerte, hogy trükkösen reklámozott

1,3 millió forintra mérsékelte a kiszabott bírságot a Gazdasági Versenyhivatal annak az influenszernek az esetében, aki a vele szemben zajló eljárás során „együttműködővé vált”, elismerte a jogsértést és lemondott a jogorvoslati jogáról. A GVH közleménye nem szól arról, hogy mekkora volt a bírság eredetileg. Egy Halmi Bence nevű tartalomgyártóról van szó, aki reklámmegjelölés nélkül népszerűsítette a saját vállalkozásának szolgáltatásait. A TikTok-on mintegy 422 ezer, az Instagramon pedig több mint 37 ezer követővel rendelkezik.

Halmi Bence Forrás: Halmi Bence Facebook

A Gazdasági Versenyhivatal 2024 tavaszán indított versenyfelügyeleti eljárásokat hat hazai influenszerrel és több hirdető céggel szemben. Akkor azt írták, hogy mindössze az influenszerek 20 százaléka tartja be minden esetben a reklámjelleg feltüntetésére vonatkozó szabályokat, a többség (54 százalék) általában jelzi a promóciós tartalom tényét, de nem mindig, míg a véleményvezérek mintegy negyede soha, vagy csak nagyon ritkán tesz közzé bárminemű tájékoztatást.

A vizsgált tartalmak fizetett jellegének feltüntetési módjában is tapasztalt hiányosságokat a GVH. A gyorselemzés tapasztalatai, a további adatok alapján, illetve az észlelt valószínűsíthetően jogsértő kereskedelmi gyakorlatok miatt a GVH hat hazai influenszert (Dancsó Péter – „Videómánia”; Forstner Csenge, Fördős Zoltán – „Fördős Zé”, Halmi Bence, Kása Roland – „Rolix”, Strenner Antal – „Whisper Ton”) érintően indított versenyfelügyeleti eljárásokat.