Az oroszok az eddigi legnagyobb támadást hajtották végre az ukrán gázinfrastruktúra ellen

Csütörtök éjjel az orosz erők az eddigi legnagyobb támadást hajtották végre Ukrajna gáztermelési infrastruktúrája ellen a teljes körű invázió kezdete óta, derül ki az állami tulajdonú energetikai vállalat, a Naftogaz közleményéből.

A vállalat szerint 35 rakétát – köztük ballisztikus rakétákat – és 60 drónt indítottak Ukrajna Harkiv és Poltava megyéjében található létesítmények ellen. Ezek közül csak néhányat sikerült lelőni.

A Naftogaz vezérigazgatója, Szerhij Koreckij elmondta, hogy a támadásban jelentős számú létesítmény sérült meg, köztük egyesek kritikus mértékben. Hangsúlyozta, hogy a csapásnak nem volt katonai célja.

Fotó: DANIL SHAMKIN/NurPhoto via AFP

„Ez szándékos terrortámadás a civil infrastruktúra ellen, amely azt a gázt termeli és dolgozza fel, amelyre az embereknek a mindennapi élethez van szükségük. […] Ez az orosz kegyetlenség újabb megnyilvánulása, amelynek egyetlen célja a fűtési szezon megzavarása és az, hogy az ukránokat megfossza a lehetőségtől, hogy télen fűteni tudják otthonaikat” – mondta Koreckij.

Ezzel szemben az orosz védelmi minisztérium azt állította, hogy csapásaikat az ukrán hadiipari komplexum vállalatai, valamint a működésüket támogató gáz- és energiaipari létesítmények ellen hajtották végre.

A Poltavai régióban több gáztermelő létesítményt le kellett állítani a támadás következtében. A Szumi régióban két járásban részleges áramszünet volt.

Szeptember elején, a szlovák miniszterelnökkel, Robert Ficóval folytatott találkozón, Vlagyimir Putyin orosz elnök azt mondta, hogy Oroszország „hosszú ideig tűrte” az ukrán támadásokat saját energetikai infrastruktúrája ellen.

„Ezt követően kezdtünk el válaszolni. És válaszolunk – mondjuk úgy – komolyan” – jelentette ki Putyin. (meduza)