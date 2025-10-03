„Ez az oldal már nem az az oldal” – az archivált Gyurcsány Ferenc visszatért

Százötven nap után visszatért Gyurcsány Ferenc a Facebookra: a május elején archivált hivatalos oldalának neve ugyan továbbra is „Gyurcsány Ferenc – archivált”, péntek délután frissítette a borítóképet, a profilképet és egy új bejegyzéssel is megörvendeztette 336 ezres követőtáborát.

Május 8-án Gyurcsány felesége, Dobrev Klára egy Fb-posztban tette közhírré: „Gyurcsány Ferenc bejelentette azt a döntését, hogy lemond a DK elnöki tisztségéről, lemond frakcióvezetői posztjáról, országgyűlési képviselői mandátumáról, visszavonul a közélettől, a választásokon nem indul.” Emellett azt is közölték, hogy „sok hónapnyi gyötrődés, újratervezési kísérlet és megannyi átbeszélt éjszaka után meghoztuk életünk talán legnehezebb döntését: elválunk.”

Gyurcsány közélettől való visszavonulása után archiválták a hivatalos Facebook-oldalát is, a tetszhalotti állapot máig tartott. A politikus, sőt, Államférfi Ferenc azonban nem tért vissza.

„Ez az oldal már nem az az oldal”

– így kezdődik a mai bejegyzése. Gyurcsány már a politikusi pályafutása végéhez közeledve kipróbálta magát lektűríróként, ám első krimije (A kereszt halála; itt írtunk róla) még Kate Vargha álnéven jelent meg (bár az álnevesítés értelméből sokat levett, hogy az első perctől lehetett tudni, ki rejtőzik az álnév mögött). Most ezt a karrierívet viszi tovább, a poszt és az új borítókép a készülő második, Gyilkos igazságok című regényét promózza.

Aki arra számít, hogy ha annak idején az Államférfi Ferenc tett kitérőt a krimik világába, akkor hátha a Lektűríró Ferenc is tesz kitérőt a politika világába, annak csalódnia kell: „Hogy lesz-e szó politikáról? Nem. Ezt ígértem, ehhez tartom magam.”

Márpedig húsz év tapasztalata mondja, hogy ha valamit Gyurcsány mond, azt el kell hinni.