Gulyás Gergely nem tart attól, hogy a Szőlő utcai ügy a kormánypártoknak káros lenne, sőt, szerinte az ellenzék lepleződött le

Épeszű, jóérzésű ember sosem gondolta, hogy bármelyik kormánytag érintett lehetne egy ilyen botrányban, de az országban nem csak épeszű és jóérzésű emberek élnek – többek közt erről beszélt Gulyás Gergely a Mandiner Reakció című műsorában, a „Szőlő utcai botrány” kapcsán. A kancelláriaminiszter ismét kijelentette, hogy nincs érintettségük kormánytagoknak, ráadásul kiskorúak sem érintettek a nyomozásban - írja a Telex a szemléjében.

Gulyás Gergely kifejtette a podcastban, hogy ő nem tart attól, hogy az ügy a kormánypártoknak politikailag káros lenne. Sőt, szerinte az ellenzéknek káros politikailag, mert lelepleződtek, hogy „a legaljasabb vád mögé is hajlandó odaállni”, szerinte az az aljasság, amit Semjén Zsolttal szemben elkövettek, emberileg minden határon túlmegy.

Fotó: Bankó Gábor

Azt is mondta, hogy szerinte nincs hatékony becsületvédelem Magyarországon, de a Semjén Zsolttal szemben felhozott alaptalan vádakban, kell, hogy legyen. „Azt remélem, hogy a jelenlegi törvények is elegendőek ahhoz, hogy ez egyértelművé váljon, hogy lesznek olyanok, akiket szabadságvesztésre ítélnek azért, mert ilyen vádakat fogalmaztak meg” – mondta. Hozzátette, hogy ha nem, akkor még mindig lehet szigorítani a törvényeket. Gulyás a megtorlás kifejezés használatát nem tartja túlzásnak, szerinte a jog eszközével kell megtorolni a hazug vádakat.

Gulyás elismételte, hogy a Szőlő utcai javítóintézet vezetője a kegyelmi ügy után elrendelt kifogástalan életvitel vizsgálat során bukott le, ott derültek ki olyan dolgok, amik megalapozták a vele szemben indított titkos információgyűjtést. „Természetesen azt kizárni nem tudom, hogy a mögöttünk hagyott egy évtizedben ne történhetett volna olyan, hogy valamilyen formában ez a nyomozás nem volt kellően hatékony. Akkor fel kell tárni az okokat, akkor ha ebben személyes és tudatos döntések vannak, akkor azt is meg kell mondani, hogy ki járult ehhez hozzá” – mondta.

A miniszter a Mandiner főszerkesztőjének a Szőlő utcai javítóintézet körül kirobbant botrányon kívül az EU-Ukrajna-orosz gáz, valamint a Tisza párt adóemelése, a Tisza vs. Fidesz jelöltjei kapcsán is felmondta a jól ismert kormányzati paneleket.