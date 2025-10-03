Százmillió dollárral szállhat be a Kapu Tibort űrbe utaztató Axiomba a kormány kedvenc vállalata

A 4iG Space and Defence (4iG SDT, vagy 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt,) előzetes, nem kötelező érvényű kötelezettségvállalási nyilatkozatot írt alá az amerikai Axiom Space vállalattal, amelynek értelmében a 4iG SDT 100 millió dollár összegű tőke­befektetés lehetőségét vizsgálja az Axiom Space-ben való tulajdonszerzés céljából - jelentette be a 4iG Csoport. A tranzakció megvalósulása többek között pénzügyi, jogi és technikai átvilágításhoz, valamint a vonatkozó szabályozási feltételek teljesüléséhez kötött.

Ahogy a nevéből könnyen kitalálható, a 4iG SDT a 4iG-csoport egyik cége, egészen pontosan az, amelyik épp bekebelezi a a magyar védelmi ipar jelentős részét: nyáron jelentették be, hogy kilenc nagy jelentőségű hadiipari gyártócég kerül túlnyomórészt magántulajdonba, a NER által felhizlalt techcég kezébe. Ez hatalmas bizniszt jelent Jászai Gellértéknek, nem véletlen, hogy a vállalkozó idén először újabb mérföldkőhöz érkezett a karrierjében, a gazdaglista első tíz helyezettje közé került.

Fotó: 4iG Nyrt.

A felek emellett megerősítették elkötelezettségüket a Föld körüli adatközpont-rendszerek (Orbital Data Center - ODC) fejlesztésében is: a projekt keretösszege elérheti a 100 millió dollárt. A megállapodás értelmében a 4iG SDT az első európai technológiai vállalatként csatlakozhat az ODC-programhoz, továbbá részt vesz az Axiom Space globális űripari piactereinek fejlesztésében is.

Az Axiomról akkor írtunk utoljára bővebben, amikor tavaly kiderült, hogy súlyos anyagi gondokkal küzd, ez azonban nem akadályozta meg a vállalatot abban, hogy elindítsa Kapu Tiborékat az űrbe.