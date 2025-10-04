Babiš pártja nyerte a cseh választásokat

Ahogy az előzetes közvélemény-kutatások előre jelezték, Andrej Babiš pártja, az ANO nyerte a cseh parlamenti választásokat. A szavazatok 99 százalékának összeszámolása után 34,75 százalékon áll a milliárdos pártja. Az eddig kormányzó Spolu 23,21 százalékot szerzett.
Prágát leszámítva az összes csehországi régióban nyert Babiš pártja.
A hagyományoknak megfelelően két napon, pénteken és szombaton rendezett szavazáson 68,36 százalékos részvételt regisztráltak. A voksok kétharmadának megszámlálása után
Parlamentbe jut a liberális Stan, a szélsőjobboldali SPD, a Kalózok párt és a jelenleg hét százalékon álló AUTO.
A cseh választások tétje, hogy marad-e az ország az eddigi nyugodt, komolyabb kilengésektől mentes fejlődési pályán, vagy kiszámíthatatlanabb korszak elé néz. Milyen veszélyekkel járhat Andrej Babiš visszatérése, miben bízhatnak a kormánypártok, és miért baj, hogy elegáns a miniszterelnök?