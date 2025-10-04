Bilincsben vitték el azt a férfit, aki a Pécs Pride-on nekirontott egy zebrajelmezes nőnek

Volt pár tucat ellentüntető a Pécs Pride-on, a Hatvannégy Vármegye kisebb csoportja egy molinóval rövid időre fel is tartotta a menetet, de a rendőrök hamar leterelték őket az útról.

Egy fizikai inzultus történt. Az Aradi vértanúk útján egy férfi vadult meg, és nekirontott a menet élén zenére táncol egyik zebrajelmezes résztvevőnek. A megtámadott Dömsödi Renáta a Magyar Hangnak elmondta, hogy a jelmezből alig lát ki, így csak érezte, hogy valaki ráncigálja, a földre próbálja vinni és a tarkójánál megüti. Később mesélték el neki szemtanúk, hogy egy vizes palackkal ütötte meg a férfi. Azt nem tudja, hogy mondott-e a támadó bármit, mert a hangos zenétől nem halott semmit.

„Hülyék vannak, mindig lesznek” – mondta a támadójáról. A rendőrök felírták az adatait, majd keresni fogják.

A megvadult férfi, aki a hírek szerint elbánt egy zászlóval is, és egy molinót is ütögetett, megcsúszott az út szélén. A rendőrök gyorsan elkapták és bilincsben egy nagy bokor mögé vitték. (A képek a Partizán élő adásából vannak.)

Fotó: Partizán

Fotó: Partizán

