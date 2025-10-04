Megrohamozták az elnöki palotát a tüntetők Tbilisziben

Nyugatpárti tüntetők megpróbálták elfoglalni az elnöki palotát Tbilisziben, a georgiai rendőrség válaszul vízágyút, paprikasprayt és páncélozott járműveket vetett be, írja a Reuters. Szombaton helyhatósági választásokat tartottak az országban, az ellenzéki pártok bojkottálták a voksolást, ezért a kormányellenes tiltakozók már az urnazárás előtt az utcára vonultak. A demonstrálók azután mentek az elnöki palotához, hogy ellenzéki politikusok "békés forradalomra" szólítottak fel a kormányzó Georgiai Álom-Demokratikus Georgia párt ellen.
Pro-EU protesters in #Tbilisi, #Georgia have crushed into the garden of the Presidential Palace amid ongoing demonstrations. #GeorgiaProtests #EU #Tbilisi pic.twitter.com/bAlj5mGiex— Giorgi Ninos (@GiorgiNinos) October 4, 2025
A nyugatbarát ellenzék a tavaly októberi elcsalt választások óta rendszeresen tüntet a Georgiai Álom-Demokratikus Georgia ellen. Orbán Viktor az oroszbarát kormányzatnak elsők közt gratulált akkor a győzelemhez.
