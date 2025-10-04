Poroltóval a kezében üzent Kocsis Juhásznak: mutassa a bizonyítékokat

„JUHÁSZ PÉTERÉK HOLNAP MEGTARTJÁK AZ ÁLHÍRGYÁRTÓK ÉS USZÍTÓK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁT. OTT AZONBAN VÁLASZOLNIUK KELL VÉGRE A NAGY KÉRDÉSRE ORSZÁG-VILÁG ELŐTT: HA VALÓBAN VOLT BIZONYÍTÉKUK, ÉS VOLT INFORMÁTORUK EGY PEDOFIL BŰNCSELEKMÉNYRŐL, AKKOR MIÉRT NEM TETTEK FELJELENTÉST?”
- posztolta a Fidesz frakcióvezetője miután Puzsér Róbert bejelentette, hogy vasárnap délutánra szolidaritási demonstrációt szervez Juhász Péter mellett, a tüntetésen pedig felszólal majd Látó János, aki a Zsolti bácsis történetet mesélte Juhász videójában.
A kezében poroltót tartó Kocsis Máté hozzátette:
„JUHÁSZ PÉTERÉK LEGKÉSŐBB HOLNAP 14 ÓRÁIG HOZZÁK NYILVÁNOSSÁGRA AZ ÖSSZES BIZONYÍTÉKOT. HA NEM TESZIK, AZZAL MAGUK VÁLNAK P.D.FIL MENTEGETŐVÉ.”