Látó János, Juhász Péter Zsolt bácsis forrása is felszólal a Puzsér Róbert-féle vasárnapi tüntetésen a Kossuth téren

Vasárnap délután 5-re hirdetett tüntetést a Kossuth térre Puzsér Róbert politikai influenszer „Elég a megfélemlítésből! – szolidaritási demonstráció Juhász Péter mellett” címmel. Ahogy az esemény közösségi oldalán is rögzítik: „csütörtök reggel az ügyészség házkutatást tartott Juhász Péternél, Kocsis Máté pedig Facebook-bejegyzésében nyilvánvalóvá tette, hogy ez kifejezetten az általa ígért megtorlás szándékával történt”. Juhász lett volna Puzsérék korábban Megbékélésmenet címen meghirdetett eredeti fővárosi demonstációjának egyik felszólalója, amelyet pont az egykori Együtt-politikussal kapcsolatos fejlemények miatt halasztottak el.

„Polgári Ellenállás nem tehet mást, mint hogy válaszüzenetet küld a hatalomnak: nem félünk, és kiállunk fenyegetett bajtársunk, Juhász Péter mellett” – írják most ennek kapcsán.

Az eseményen 21 felszólaló lesz, ezek egyike pedig Látó János. Ő volt az, aki a Juhász Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvételen először említette Zsolt bácsit.

Az egyébként nem egészen világos, hogy Juhász Péternek pontosan mi köze a Szőlő utcai javítóintézet őrizetbe vett igazgatójával kapcsolatos nyomozáshoz, amellyel összefüggésben házkutatást tartottak nála, majd kihallgatták. Ami biztos, az annyi, hogy az ő műsorában beszélt egy „névtelenséget kérő lelkész” „Zsolt bácsiról”, aki az elmondások szerint egy Ózd környéki gyermekotthonhoz járt 10 évvel ezelőtt. Valószínűleg a DK ez alapján a videó alapján kérdezte Semjén Zsolttól a Parlamentben, hogy „ki az a Zsolti bácsi”. Semjén visszautasított minden rágalmazást.

Felszólal még többek között vasárnap:

Bogos Csaba (youtuber), Brumiko (dalszerző-előadó), Czutor Zoltán (énekes), Hadházy Ákos (független országgyűlési képviselő), Juhász Péter (expolitikus), Láng Balázs (aki korábban az MSZP környékén is feltűnt, illetve Márki-Zay Péter támogatója is volt), Nagy-Bandó András (humorista), Paizs Miklós, Pajor Tamás (zenész és sok egyéb), Pankotai Lili (egyetemi hallgató), Pilz Olivér, Puzsér Róbert, Radics Péter (youtuber), Törley Katalin (egykori tanár, aktivista).

