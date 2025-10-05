Gázolt a metró a Rákóczi téren

Elgázolt egy embert az M4-es metró Budapesten, a Rákóczi téri állomáson vasárnap délelőtt, nem sokkal 11 óra előtt - tájékoztott a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Kisdi Máté elmondta, a fővárosi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett kiemelték a sínek közül és átadták a mentőknek az elgázolt embert. A műszaki mentés idejére leállt a forgalom.

4-es metró Budapesten Fotó: MICHAEL NGUYEN/NurPhoto via AFP

A BKK Info oldala arról tájékoztat, hogy az M4-es metró a Szent Gellért tér - Műegyetem és a Keleti pályaudvar között nem közlekedik baleset miatt. (MTI)