Közel ezer ember rekedt a Mount Everesten

Zajlanak a mentési munkálatok a Mount Everest tibeti oldalán, miután egy hóvihar csapott le a környékre, és közel ezer embert zárt csapdába a hegy keleti oldalán lévő táborokban – írja a kínai állami média.

Fotó: PRAKASH MATHEMA/AFP

Több száz helyi falusi lakos és mentőcsapat dolgozik azon, hogy eltakarítsák a havat és törmeléket, ami elzárta a hegy 4900 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő részét – írja a BBC. A kínai sajtó szerint néhány turistát már sikerült kimenteni.

A heves havazás péntek este kezdődött, majd szombatra tovább erősödött a tibeti oldalon, ami különösen kedvelt a hegymászók és túrázók körében. A Tingri megyei turisztikai vállalat végül szombattól függesztette fel a jegyértékesítést és a belépést az Everest Látványövezetbe, a Reuters hírügynökség szerint. A Tibet Blue Sky Rescue nevű mentőcsapat azóta már több segélyhívást is kapott, amiben arról számoltak be, hogy több sátor is összedőlt a hó súlya alatt, és egyes túrázóknál már a kihűlés, azaz hipotermia tünetei is jelentkeztek.

A térségben jelenleg rendkívüli időjárás uralkodik: a szomszédos Nepált súlyos esőzések, földcsuszamlások és villámárvizek sújtják, amik hidakat mostak el, és legalább 47 ember halálát okozták az elmúlt két napban. Kínában eközben a Matmo tájfun is partot ért, ami miatt mintegy 150 000 embert kellett kitelepíteni otthonaikból. A Dél-kínai-tengeren áthaladva a vihar óránként 104 mérföldes (167 km/h) szélerősséggel mozgott vasárnap reggel, ami az Atlanti-óceánon a 2-es kategóriájú hurrikánnak felel meg – közölte az amerikai haditengerészet Közös Tájfunnfigyelő Központja (JTWC).