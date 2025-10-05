Nyolc embert letartóztattak, húsz rendőr megsérült a spanyolországi palesztinpárti tüntetésen

külföld
Palesztinpárti tüntetők és rendőrök csaptak össze Barcelonában, ahol bár a tüntetők több üzletet is megrongáltak, amikről azt állították, hogy kapcsolatba hozhatóak Izraellel, a rendőrség szerint a 70 ezer résztvevőt számláló szombati felvonulás túlnyomórészt békésen zajlott – írja a Reuters.

Fotó: CHARLIE PEREZ/NurPhoto via AFP

Több tízezren vettek részt megmozdulásokon Barcelonában, Madridban és számos más spanyol városban, valamint Rómában és Lisszabonban is, miután az izraeli haditengerészet feltartóztatta a Global Sumud segélyflottilla hajóit. A szombati tiltakozás során már délelőtt megtelt a Barcelona fő sugárútja, a Passeig de Gràcia, a tömeg pedig palesztin zászlókkal vonult fel. Családok, fiatalok és idősek együtt vettek részt a demonstráción – írja az AP. A kézzel készített táblákon olyen feliratok voltak olvashatók, mint például, hogy „Gáza fáj nekem”, „Állítsátok meg a népirtást”, valamint „Le a kezekkel a flottilláról!”

Tizenhárom, Gázába tartó, külföldi aktivistákat és segélyeket szállító hajót állított meg Izrael, amiből az egyik hajón utazott Greta Thunberg svéd klímaaktivista is, aki nem először próbált meg bejutni a brutális háború sújtotta övezetbe. A nemzetközi segélycsapat szerint pedig Thunberget és több társát is megalázták az izraeli börtönben.

A flottilla Barcelonából indult útnak azzal a céllal, hogy áttörje Izrael tengeri blokádját és elérje a Gázai-övezetet. Több mint negyven spanyol állampolgár, köztük Barcelona korábbi polgármestere is azon 450 aktivista között volt, akiket Izrael a héten eltávolított a flottilla hajóiról. A 49 spanyol állampolgár közül, akiket az izraeli hatóságok őrizetbe vettek a segélyflottilla fedélzetén, 21 vasárnap tér vissza Spanyolországba Tel-Avivból – közölte José Manuel Albares spanyol külügyminiszter a spanyol RTVE televízióban.

Spanyolország, ami 2024 májusában elismerte a palesztin államot, és azóta is élesen bírálja Izrael gázai műveleteit, a múlt hónapban megtiltotta, hogy Izraelbe fegyvereket vagy katonai minőségű repülőgép-üzemanyagot szállító hajók és repülőgépek áthaladjanak spanyol területen.

