Vasárnap hidegfront, jövő héten folytatódik a változékony időjárás

Vasárnap reggelre egy hidegfront hatására felhős, borongós idő köszöntött be, ami az ország nagy részén a jövő héten is jellemző lesz majd, a napos-gomolyfelhős időben pedig több helyen is kialakulhat kisebb eső vagy zápor – írja az Időkép.

Míg szombat reggel éppen az ország keleti harmadán volt a legmelegebb, vasárnap hajnalban az Időkép ott mérte a legalacsonyabb értékeket. A hidegfront hatására a felhős, borongós idő mellett időnként esőre is számítani kell majd Budapesten és környékén, emellett élénk lesz a nyugati, északnyugati szél. Délután 15 fok lesz a legmelegebb hőmérséklet.

Hétfőn és kedden hajnalban az északkeleti völgyekben még előfordulhatnak fagypont körüli értékek, de aztán napról napra picit enyhébbek lesznek ott is a reggelek. A keleti, északkeleti tájak kivételével sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Hajnalra a kevésbé szeles tájakon többfelé képződhet pára, köd. Kora reggel 0 és +9, délután 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. A napsütést többször zavarhatja felhősödés, és helyenként – főleg a Dunántúlon – kisebb eső, zápor is kialakulhat.

Szerdán aztán a gomoly- és fátyolfelhők mellett északnyugat felől erőteljesebb felhősödés kezdődik. Számottevő csapadék nem várható, az élénk északi szélben délutánra 15 és 21 fok közé melegedhet a levegő. Csütörtökön gyakran zavarhatják felhők a napsütést, de csak elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor. Néhol élénk lehet a nyugati, északnyugati szél. Délután 17-22 fokot mérhetünk.