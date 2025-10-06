Hadházy Ákos: A méregdrágán felújított esztergomi vasútvonalon nem építették ki a legalapvetőbb biztonsági rendszert, ahol papíron van, ott sem működik

Csaknem 80 milliárd forintért újították fel a Budapest-Esztergom vasútvonalat az Átlátszó 2023-as cikke szerint (igaz, meg is lett a haszna, a 2,2 milliós utasszám ötmillió fölé nőtt). Azonban a méregdrága felújításból nem futotta arra, hogy a teljes vonalon kiépítsék „a legalapvetőbb biztonsági rendszer, az ún. elektronikus vonatmegállító rendszer berendezéseit. Pontosabban két kisebb szakaszon kiépültek a jelfeladók, de ott sem működnek” – írja Facebook-posztjában Hadházy Ákos.

A független parlamenti képviselőhöz eljutott egy olyan írásos utasítás, amit az ezen a pályaszakaszon közlekedő vonatok mozdonyvezetői minden út előtt megkapnak. A Hadházy szerint „Moldova novelláiba illő megoldás” azért kell, mert két szakaszon, Pilisvörösvár és Solymár, illetve Solymár és Óbudda között papíron működik a rendszer. De mivel valójában nem, „ezért a mozdonyvezetők minden út előtt kapnak egy írásos utasítást, hogy a biztonsági berendezés sajnos »éppen« nem használható” – írta a képviselő a posztjában.

Az elektronikus vonatmegállító rendszer azért alapvető biztonsági berendezés, mert képes arra, hogy megállítsa a vonatot, ha a mozdonyvezető valamiért (figyelmetlenség, rossz látásviszonyok, rosszullét) a vörös jelzést nem venné figyelembe, írja Hadházy. Ezen a vonalon balesetet még nem okozott a hiánya, de egy 2019-es vizsgálati jelentés szerint egy mozdonyvezető gyakornok átment egy vörös jelzésen, „nagy szerencse, hogy végül sikerült megállnia” – írja a képviselő, aki szerint az eset „szimpla korrupciós ügy is: úgy fizették ki a beruházást, hogy a biztonsági rendszer sok éve nem is működik”.