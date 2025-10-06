Még meg sem melegedett a székében, és máris lemondott az új francia miniszterelnök

Sebastien Lecornu francia miniszterelnök lemondott, alig néhány órával azt követően, hogy bemutatták a kabinetjét.
A BBC híre szerint az Elysée-palota azután jelentette be a fejleményt, hogy Lecornu hétfőn reggel találkozott és egy órán át tárgyalt Emmanuel Macron elnökkel.
A volt védelmi miniszter Lecornou-t 26 nappal ezelőtt nevezték ki miniszterelnöknek, miután elődje, Francois Bayrou kormánya megbukott.
A Nemzetgyűlés több pártja hevesen bírálta Lecornu frissen bemutatott kabinetjének összetételét, amely jórészt változatlan maradt Bayrou kormányához képest.
A permanens francia politikai válság éppen aktuális állásáról augusztus végén írtunk bővebb elemzést.
Hétfőn bukott meg az előző francia kormány, Sébastien Lecornu az új miniszterelnök.
François Bayrou kormánya kilenc hónapig volt hivatalban, elődje három hónapig húzta. Macron igen nehéz helyzetbe navigálta magát a tavalyi előrehozott választásokkal, nincs jó megoldás.
Megint kormányválság van Franciaországban. A miniszterelnök görög típusú krízissel riogat, az elnök csak rossz megoldások közül választhat. Miért nem várható, hogy megszűnik a permanens válsághelyzet?