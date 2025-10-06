Ötből öt országos népszavazási kezdeményezésre mondott nemet a Nemzeti Választási Iroda

Öt „Egyetért-e Ön azzal…” kezdetű országos népszavazási kezdeményezési kérdést is elutasított hétfő délután a Nemzeti Választási Iroda – írta meg a Telex. Az elutasított kérdéseket feltevők között volt például a Mi Hazánk és a Jobbik, de Lengyel Tamás, a Loupe Színházi Társulás alapítója és színész magánszemélyként feltett kérdését sem hagyta jóvá az Iroda.

Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

Lengyel magánszemélyként feltett kérdését 9 igen, 6 nem arányban elutasították, amit többek között azzal indokoltak az NVI munkatársai, hogy Lengyel a kezdeményezéshez – magát is beleértve – 21 választópolgár támogató aláírását csatolta, azonban ezek közül 3 támogató választópolgár a lakcímének megadása során a településnév címelemet nem tüntette fel.

Így a kezdeményezéshez összesen 18 érvényes aláírást csatoltak, ami miatt az NVI elnöke a kérdést elutasította. Lengyel kérdése az lett volna, hogy:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényben tiltsa meg a félrevezetésre, félelemkeltésre, indulatkeltésre vagy gyűlöletkeltésre alkalmas, közpénzből finanszírozott hirdetések megjelenítését?”

Lengyel kérdésén kívül az NVI a Jobbik devizahitelekkel kapcsolatos kérdését is leszavazta, amiben a párt arról kérné ki a polgárok véleményét, hogy egyetértenek-e azzal, hogy az Országgyűlés azonnali hatállyal, törvényben tiltsa meg a devizahitelek ügyében indult végrehajtási és kilakoltatási eljárásokat mindaddig, amíg nem rendezi a parlament a kérdést az Európai Unió Bíróságának döntése és a Marczingós-modell szellemében.

A Jobbik kérdésére reagálva a Mi Hazánk is saját népszavazási kezdeményezéseket nyújtott be a devizahitel-csalás áldozatainak ügyében, miután a Nemzeti Választási Bizottságba delegált taguk úgy ítélte meg, hogy a Jobbik javaslata kiskapukat hagyna a végrehajtóknak, és nem kárpótolná a megkárosítottakat. De az NVI a párt két deviza hitelekkel kapcsolatos kérdését is leszavazta.

Mindezek mellett pedig Karácsony Mihály magánszemély, a Nyugdíjas Parlament elnökének a kérdését is elutasították. Ő a kérdést akarta népszavazásra bocsátani, hogy: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson annak érdekében, hogy egyetlen 65 éves vagy idősebb Magyarországon élő, magyar állampolgár jövedelme se lehessen alacsonyabb a Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott nagyon szűkös megélhetési küszöbnél?” A kérdés hitelesítését 9 igen, 6 nem arányban tagadták meg.

A 2010-es rendszerváltás óta országos népszavazást csak a kormány kezdeményezésére lehetett tartani Magyarországon.