Azt hitte, grizzly támadta meg a feleségét, de csak azért sikoltozott, mert Nobel-díjat kapott

Vicces körümények között tudta meg az amerikai Fred Ramsdell, hogy orvosi Nobel-díjat kapott. A kutató már majdnem három hete volt kirándulós-vadállatnézegetős szabadságon a feleségével és két kutyájukkal, amikor hétfőn délután visszaértek a túrázásból egy Montana állambeli kempingbe, nem messze a Yellowstone parktól.

Fred Ramsdell

A felesége egyszer csak hangosan kiáltozni kezdett valahol a közelben, Ramsdell elsőre azt hitte, hogy grizzly medvét látott, de egyszer csak meghallotta, hogy a felesége azt kiabálja:

„Megnyerted a Nobel-díjat!”

„Dehogy nyertem”

– vágta rá a tudós, aki a szabadsága alatt mindig repülőmódba állítja a telefonját.

„200 üzenetet kaptam arról, hogy mégis”

– válaszolta erre a felesége, mire Ramsdell nagy nehezen elhitte.

Kiderült, hogy hajnali kettőkor hívták Stockholmból a hírrel, persze hiába, aztán a Nobel-bizottság közzétette a hírt, emiatt jött a rengeteg gratuláció a családtagoktól, barátoktól és kollégáktól.

A Ramsdell házaspár majdnem 3 hete volt ekkor már úton, Seattle-ből indultak el utánfutóval, hogy bejárják Idaho, Wyoming és Montana államok hegyeit. A kutató, akinek felfedezései nyomán több súlyos autoimmun betegség kezelése vált hatékonyabbá, a lehető legtöbb időt tölti a természetben, a feleségével főleg nagyvadakra hajtanak, úgyis mint bölényre, rén- és jávorszarvasra és sasokra.

A kutató a hír hallatán azonnal felhívta Thomas Perlmannt, a Nobel-bizottság főtitkárát, aki éjjel kettőkor is kereste, de mivel akkor Stockholmban elmúlt este 11, a férfi már aludt. Így végül hétfőn este, svéd idő szerint hajlani 6:15-kor sikerült elérnie, 20 órával azután, hogy keresni kezdték. Perlmann szerint amióta 2016-ban kinevezték, egyetlen friss Nobel-díjast se volt ilyen nehéz levadásznia.