Csak három olyan választókerület van Magyarországon, ahol 2006 óta minden egyes alkalommal más-más politikus nyer

Amikor Magyar Péterre vártam múlt keddi miskolci fóruma után, a városi politikai viszonyokról beszélgettem az egyik helyi újságíróval. Érdekességként említette, hogy miközben Csöbör Katalin 2010 óta képviselő az egyik miskolci választókerületben, a másikban ciklusok óta folyamatos a cserélődés.
Miután alaposabban átnéztem az utóbbi évtizedek választásainak eredményét, kiderült, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 2. számú választókerület országos rekorder. Ez az egyike annak a három választókerületnek, ahol 2006 óta minden ciklusban más képviselőjelölt nyert. Ennél régebb óta tartó sorozata egy választókerületnek sincs.
A Tisza Párt elnöke úgy élt a miskolci színpadon, ahogy magyar politikusok közül csak Lázár János szokott. Miután kijelentette, megnyerik a választást, a bizonytalanoknak megüzente, hogy aki nem a Tiszára szavaz, az a Fidesz hatalomban maradását segíti. A fideszes politikusoknak meg azt, hogy vége van.
A politikus szerint a rendszerváltás érdekében áldozatokat kell hozni, ő pedig kész erre az áldozatra.
A jelek szerint alacsony részvétel mellett Kálló Gergely főlényesen nyer a Fidesz által támogatott, független Molnár Tiborral szemben.