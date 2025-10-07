Hoppál Péter elbüszkélkedett egy nagyszabású pécsi építkezéssel, csak elfelejtett pár fontos dolgot megemlíteni

„Közel tízmilliárdos kormányzati támogatásból újul meg a régi tiszti kaszinó, azaz a FEK romos épülete Pécsett, a belváros szívében” - közölte tegnap Hoppál Péter fideszes politikus. A Facebook-posztjában két dolgot hozzáfűzött még ehhez. Az egyik, hogy

A teljes körű felújítás és új épületszárny építése után a Mathias Corvinus Collegium (MCC) új pécsi bázisa kap helyet az épületben.

A Kormány támogatja a tehetséges fiatalokat!

És még egy rövid videóban is ráerősített az üzenetre, hogy a kormánynak köszönhetően megszűnik egy tájseb a pécsi főutcában, a Színház téren. A lerobbant Tiszti Kaszinó épületéből az MCC modern, 21. századi képzőközpontot alakít ki. Hoppál szerint ő állapodott meg „Orbán Balázs miniszterrel úrral” (aki valójában nem miniszter, hanem politikai igazgató), az MCC kuratóriumi elnökével és Szalai Zoltánnal, az MCC főigazgatójával, hogy ne a város szélén, ha a belvárosban építse fel az MCC az új pécsi központját, ami a pécsi, baranyai tehetségeknek is a „templomává válik”, 125 fős kollégiummal, kávézóval, étteremmel. Hoppál egyébként hétfőn az MCC által szervezet bejárásról jelentkezett be.

És akkor a fontos részletek, amelyek kimaradtak Hoppál bejelentéséből. Keresztes László Lóránt foglalta össze:

A Pécs egyik legszebb terén álló, egyébként valóban leromlott állapotú épületet a korábbi fideszes városvezetés szerette volna megvásárolni az államtól, de a kormány ezt elutasította.

A kormány ugyanakkor odaadta ingyen az épületet a tehetséggondozó intézményként indult, majd Mol- és Richter-részvényekkel alaposan megtámogatott, egyre inkább a kormányzati ideológia terjesztésével foglalkozó MCC-nek.

Az MCC-nek ingyen átadott épület felújítását a kormány közel 10 milliárd forinttal támogatta.

A munkákra kiírt közbeszerzést pedig - ahogy az Átlátszó megírta - Mészáros Lőrinc családi cége, a Fejér B. Á. L. nyert el, 8,9 milliárd forintos ajánlattal.

Az állami forrásból elvégzett felújítás és az új épületek szintén közpénzből megfinanszírozott felhúzása után a közvagyonból átadott tömb az Orbán Balázs által vezetett MCC tulajdonában marad.

Látványtervek a Pécsi Nemzeti Kaszinóról és az új épületekről itt láthatóak.