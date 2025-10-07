Hoppál Péter elbüszkélkedett egy nagyszabású pécsi építkezéssel, csak elfelejtett pár fontos dolgot megemlíteni

„Közel tízmilliárdos kormányzati támogatásból újul meg a régi tiszti kaszinó, azaz a FEK romos épülete Pécsett, a belváros szívében” - közölte tegnap Hoppál Péter fideszes politikus. A Facebook-posztjában két dolgot hozzáfűzött még ehhez. Az egyik, hogy
És még egy rövid videóban is ráerősített az üzenetre, hogy a kormánynak köszönhetően megszűnik egy tájseb a pécsi főutcában, a Színház téren. A lerobbant Tiszti Kaszinó épületéből az MCC modern, 21. századi képzőközpontot alakít ki. Hoppál szerint ő állapodott meg „Orbán Balázs miniszterrel úrral” (aki valójában nem miniszter, hanem politikai igazgató), az MCC kuratóriumi elnökével és Szalai Zoltánnal, az MCC főigazgatójával, hogy ne a város szélén, ha a belvárosban építse fel az MCC az új pécsi központját, ami a pécsi, baranyai tehetségeknek is a „templomává válik”, 125 fős kollégiummal, kávézóval, étteremmel. Hoppál egyébként hétfőn az MCC által szervezet bejárásról jelentkezett be.
És akkor a fontos részletek, amelyek kimaradtak Hoppál bejelentéséből. Keresztes László Lóránt foglalta össze:
Látványtervek a Pécsi Nemzeti Kaszinóról és az új épületekről itt láthatóak.