Másfél éve nem volt ennyire pocsék hónapja a magyar iparnak, 2,3 százalékkal esett a teljesítmény

A KSH előzetes adatai szerint az ipari termelés volumene augusztusban a nyers adatok szerint 7, munkanaphatástól megtisztítva pedig 4,6 százalékkal esett vissza előző év azonos időszakához képest. Mindez az óvatos optimizmusra okot adó július után, amikor csupán 1 százalékos éves visszaesést mért a statisztikai hivatal, havi szinten pedig ritkaság számba menő 2 százalékos növekedést.

A friss statisztikából nemcsak az éves teljesítmény sikerült pocsékra, de a havi adat is 2,3 százalékos visszaesést mutat júliushoz képest, aminél nagyobb havi mínuszra legutóbb tavaly márciusban volt példa (akkor 3 százalékos volt a csökkenés mértéke).

Mindez pedig azt is jelenti, hogy – noha a szeptemberi adatra még egy hónapot várni kell – a GDP egyik fő lábát adó ipar könnyen kerékkötője is lehet a gazdasági harmadik negyedéves remélten jobb teljesítményének. Ezt az aggodalmat csak erősíti a KSH kommentárja, amely szerint a feldolgozóipari alágakban – egy kivételével – csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártásban – vagyis a magyar gazdaság egyik húzóágazatában – jelentősen visszaesett a kibocsátás, és egyedül csak a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása tudott bővülni.

Ezzel augusztusban újabb történelmi mélypontjára jutott a magyar ipar. A 2021-es év átlagához mérten ugyanis már 8,2 százalékkal marad el a teljesítmény. Az eddigi mélypontot a júniusi -7,7 százalék jelentette.

Fotó: KSH

Az ipari termelés összesítve az év első nyolc hónapjában 3,9 százalékkal kisebb volt, mint előző év azonos időszakában. Ez azt is jelenti, hogy idén egyelőre rosszabb teljesítményt nyújt az ágazat, hiszen 2024 első nyolc hónapjában 3,8 százalékos volt a csökkenés mértéke.

A most közölt adat miatt szertefoszlott az a remény is, hogy esetleg alacsony szinten, de stabilizálódik az ipari kibocsátás, a teljesítmény továbbra is trendszerűen csökken, véli Virovácz Péter, az ING vezető elemzője. Nem kecsegtet sok jóval az sem rövid távon, hogy a német ipari rendelés adatok is azt sugallják, „a megrendelések könyve üres”.

Az elemző a járműgyártás visszaesését a hosszabbra húzott nyári leállásokkal magyarázza, amit az alacsony kapacitáskihasználtság tett indokolttá. „Továbbra sem látszik egyértelmű és tartós jele a fordulatnak”, írja kommentárjában Virovácz. Szerinte továbbra is alacsony a kapacitáskihasználtság, és a vállalatok jelentős része a kereslet hiányára panaszkodik, mint a növekedését gátló fő tényező. A vámok ügyében beálló látszólagos nyugalom sem tudott pozitív változást hozni.

„A harmadik negyedévre vonatkozó magyar GDP-kilátások tekintetében a tegnapi kiskereskedelmi és a mai ipari adat összképe inkább kedvezőtlennek tekinthető”, írja. Hozzáteszi, már az előző hónapban is úgy vélték, hogy egy újabb csalódást keltő hónap érdemi akadály lenne abban, hogy a magyar gazdaság éves növekedése 1-2 százalékra gyorsuljon az idei év második felében. „A friss adatok egyre inkább ebbe az irányba mutatnak és mindkét szektorban komoly hajrára lenne szükség ahhoz szeptemberben, hogy bizakodhassunk egy dinamikusabb negyedéves bázisú gazdasági növekedésében”.