Robin Williams lánya az apjáról készült AI-videókról: Ez nem művészet, undorító, túlfeldolgozott virslit készítetek emberi életekből

„Kérlek, ne küldjetek több mesterséges intelligencia által generált videót Apuról” – írta Zelda Williams, a 2014-ben meghalt színész és komikus, Robin Williams lánya hétfőn egy Instagram-sztoriban.

Zelda Williams Fotó: MICHAEL TRAN/AFP

„Ne higgyétek, hogy látni akarom őket, vagy hogy megértem – nem akarom, és nem is fogom. Ha csak trollkodni próbálsz, láttam már sokkal rosszabbat: letiltalak, és továbblépek. De kérlek, ha van benned egy csepp emberség, hagyd abba. Ne tedd ezt vele, velem, és senki mással sem. Ez ostobaság, idő- és energiapazarlás, és hidd el, ő sem ezt akarná”

– írta, ahogy azt is, hogy ezek a videók „TikTok-szemetekre” alacsonyítják le valódi emberek örökségét.

„Ez nem művészet. Undorító, túlfeldolgozott virslit készítetek emberi életekből, a művészet és a zene történetéből – majd mások torkán próbáljátok letuszkolni, remélve, hogy adnak érte pár lájkot. Undorító. És az ég szerelmére, hagyjátok már abba, hogy ezt nevezitek »a jövőnek«” – írta, hozzátéve, hogy a mesterséges intelligencia a múltat csomagolja újra, csak silány formában. „Ti pedig ezzel a tartalom-emberi százlábúval etetitek magatokat, a sor végén, miközben azok elöl csak nevetnek és egyre többet fogyasztanak.”

Robin Williams Fotó: KEVIN WINTER/AFP

Ahogy a Guardian is írja, nem ez az első alkalom, hogy a színész-rendező felemelte a hangját az MI ellen. Legutóbbi bejegyzése is annak kapcsán született, hogy a hírességekről készült deepfake-videók rohamosan terjednek a közösségi médiában. 2025 januárjában Scarlett Johansson figyelmeztetett a „mesterséges intelligencia közvetlen veszélyeire”, miután elterjedt egy deepfake-videó róla és más zsidó származású hírességekről, amiben Kanye West antiszemita kijelentései ellen szólalnak fel.

A Robin Williamsről készült videók egy nagyobb jelenség, az „AI slop” részei, ez az MI által gyártott, gyenge minőségű, szórakoztató tartalmakat jelenti. A folyamatot az ingyenesen elérhető generatív MI-alkalmazások robbanásszerű terjedése is segíti. Több új, Robin Williamst ábrázoló TikTok-videó is láthatóan az OpenAI új videógenerátorával, a Sora 2-vel készült, köztük egy hamis Apple-reklám és egy kitalált díjátadós jelenet, amiben a komikus a néhai Betty White-tal „beszélget”.

Az OpenAI a lapnak azt írta, a jogtulajdonosok egy „szerzői jogi vitákhoz” készült űrlapon jelenthetik a jogsértéseket, de az egyes művészek vagy stúdiók nem kérhetnek általános, előzetes tiltást. „Együttműködünk a jogtulajdonosokkal, hogy kérésükre blokkoljuk a karaktereket a Sora rendszerében, és minden eltávolítási kérelmet kivizsgálunk” – írták.