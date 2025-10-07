Szibéria mélyén, több mint 2000 kilométerre a határról csaptak le az ukrán drónok Putyin születésnapján

A helyi orosz hatóságok is megerősítették, hogy hétfőről keddre virradóra dróntámadás érte a szibériai Tyumeny városának ipari zónáját – írja a Le Figaro. Az orosz fél szerint 3 drónt mértek be és semlegesítettek a város keleti részének Antipino nevű városnegyedében. Az oroszok szerint nem volt sem áldozat, sem tűz, sem közvetlen találat. Nem árulták el, mit támadtak az ukránok, de azt állították, hogy a meg nem nevezett ipari üzem gond nélkül termel. A helyi médiajelentések alapján a város olajfinomítójáról van szó.

A tyumenyi finomító

A MegaTyumeny nevű helyi lap viszont egy szemtanúra hivatkozva azt írta, hogy egy hűtőházat találat ért és az megrongálódott a finomító területén. Az ukrán média szerint az ASTRA nevű telegramos csatorna viszont közölt több – nem ellenőrzött hitelességű - videót, illetve szöveget is posztolt arról, hogy a város lakói két erős robbanást is hallottak, illetve láttak, ami után tűzoltóautók indultak a finomító felé.

A háború kitörése óta ez volt az első alkalom, hogy az olajban és gázban gazdag tyumenyi körzetet támadás érte. Azt egyelőre nem tudni, hogy az ukránok – akik cikkünk közléséig nem ismerték el a támadást – ezúttal is Oroszországba szárazföldi úton becsempészett és közelebbről elindított drónokkal támadtak-e.

Egy orosz drónszakértő azt valószínűsítette, hogy vagy teherautókról, a város környékéről indíthatták a drónokat, esetleg egy közeli, a drónok elleni védekezésben nem jártas országból. A kazah határ légvonalban alig 200 kilométerre húzódik a várostól. Ukrajnából viszont durván 2000 kilométert kellett volna repülniük, ami túl van a drónok hatótávolságán.

Az ukránok tényleg mindent megtettek, hogy felköszönthessék Vlagyimir Putyint a 73. születésnapján. Hivatalos orosz közlés szerint október 6-ról 7-re virradóra 209 ukrán repülőeszközt szedett le az orosz légvédelem.