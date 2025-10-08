Egy mondat a Fidesz digitális kampányáról egy átlagos októberi szerdán

Négy éve is már annak, hogy utoljára jelentkeztünk ezzel a formátummal, de muszáj volt elővenni újra, annyira meghajtották a fideszesek a debilkampány-verklit ezen az októberi szerdán, amikor is
A miniszterelnök titkára a Digitális Polgári Körök csoportjában számolt be a modernkori magyar történelem legnagyobb csatájáról.
A két évtizede Orbán Viktor mellett dolgozó Nagy János egyórás interjút adott egy kormánybarát Youtube-csatornának, elmondta, milyen főnöknek ismerte meg Orbánt, milyen mélyen volt a 2006-os választások után a jobboldali közösség, és beszélt Magyar Péterről is.
Három idősödő, a lerészegedés különböző fázisaiban járó férfi ivócimbora csenget éppen be egy nő szobájába valami hotelben.
A kormányzati agytröszt főigazgatója elemezte a helyzetet.
Mi kerül ennyibe a Hermès Birkinjében, amit továbbra sem adnak oda csak úgy bárkinek, és amit előszeretettel vásárolnak a NER-asszonyok? Vajon Rogán Barbara is földre dobja és telepakolja hasznos szeméttel?