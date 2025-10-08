Hajdú Péter szerint az RTL producere „gátlás nélkül kitalált egy hazugságot”

„Még egyszer és utoljára szeretném elmondani az álláspontomat Az Árulók című műsorral kapcsolatban” – kezdi videóját Hajdú Péter, amiben elmondja az ő verzióját is azzal kapcsolatban, hogy október 6-án közölték vele, kötbért kell fizetnie, amiért szabályt szegett az RTL taktikai-pszichológiai-bűnügyi realityjében, Az Árulókban, amikor kiesése pillanatában gyakorlatilag elmondta a bentmaradt játékosoknak, hogy az, aki őt „elárulta”, szintén gyilkos volt.

„Az Árulók tudják, hogy kik az Árulók, és kik az Ártatlanok. Az Ártatlanok nem tudnak semmit. A ma estéről nekem csak egy mondat jut eszembe, az hogy: Te is fiam, Brutus!”

– mondta akkor Hajdú, aki most videójában elmondta, ő miként látja a történteket.

„Májusban felvettünk egy műsort, a címe Árulók, ahol ártatlanok és árulók küzdenek egymással. Péterfy Bori és Korom Gábor és én árulók lettünk, a tegnapi adásban a kerekasztal ceremóniánál az árulótársam, Korom Gábor bedobta azt, hogy én is áruló, vagy ha úgy tetszik, gyilkos vagyok, és fogjunk ma árulót, fogjunk ma gyilkost, szavazzuk ki Hajdú Pétert. Azon lehet moralizálni, hogy ez mennyire erkölcsös lépés Gábor részéről, ő így játszotta ezt a játékot, nyilván polemizálni is lehet azon, hogy ennek van-e bármilyen jogi relevanciája, de az nem az én dolgom, az a műsorgyártó cég feladata.

A műsorgyártó cég úgy döntött, jelesül Nyári Gábor producer, hogy én szegtem meg a játékszabályokat, és ezért tegnap este, az adás napján kaptam egy számlát és egy rövid levelet, hogy fizessek X forint kötbért, azért, mert megszegtem a játékszabályokat. Nem indokolták meg, hogy hol és mikor. De aztán megtudtam, és el is mondta például a Balázsék című műsorban, hogy én az igazság körében szegtem meg a játékszabályokat. Ez Nyári Gábor narratívája, vagy ha úgy tetszik, Nyári Gábor hazugsága, amit kitalál, és ez döbbenetes.

25 éve vagyok televíziós, és én ilyet még nem láttam. Az igazság körében el lehet mondani az embernek a véleményét, pár mondatot lehet mondani a játékról. Én is így tettem. De nem mondtam azt, hogy »Gábor, te gyilkosként elárultál engem!«, mert akkor játékszabályt szegtem volna, szerződést szegtem volna. Nem is mondtam semmit Korom Gábornak, én a többiekhez szóltam.”

Hajdú Péter Az Árulókban Fotó: RTL

Ezután Hajdú kifejtette, hogy azon az estén többen is rá szavaztak, ami nagyon rosszul esett neki: „Ezért mondtam azt, hogy »Te is fiam, Brutus!«”

„Ez az igazság, és ezzel szemben van egy producer, aki gátlás nélkül kitalál egy hazugságot, a sajtóban, a nyilvánosság előtt ezt terjeszti rólam, és soha, május óta egyetlen egy alkalommal sem kérdezett meg sem ő, sem az ügyvédje, sem a gyártócég, sem az RTL arról, hogy esetleg »te erről mi gondolsz«”

– mondta Hajdú, aki szerint „elképesztően bántó ez a történet, de ennek nyilván lesznek jogi konzekvenciái”.

A tévés közölte, hogy felkért egy ügyvédet, aki most ír a formátum tulajdonosának, és megteszik „a szükséges jogi lépéseket, kártérítési ügyben is”.

„Ezt most végig fogjuk csinálni, mert ilyet nem lehet! Én 25 éves televíziós tapasztalattal rendelkezem, és én ilyet még nem láttam” – mondta Hajdú, aki videóját azzal zárta, hogy nem szeretne több PR-t, reklámot csinálni ennek a műsornak, sem Nyári Gábornak. „Ez eddig megtörtént, szívesen, most már a bíróságé a döntés.”

Nyári Gábor egy nappal korábban azt mondta, neki volt egy „furcsa érzése”, már a játék kezdetekor is, a játék alatt is, hogy „Péter valamiért, ismeretlen okból nem érti teljesen a szabályokat”.