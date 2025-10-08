Magyar Péter Varga Judit visszatéréséről: A volt feleségem pontosan érzi, hogy mi a három gyermekünk érdeke

POLITIKA
Magyar Péter a Facebookon reagált arra a felvetésre, hogy az exfelesége, Varga Judit a kegyelmi botrány után visszatérhet a politikába.

„Látom a fideszes Lenin-fiúk megint bátran bebújnának egy nő szoknyája mögé. Bizonyos szempontból megértem őket, mert a gyermekeim édesanyja egymaga több nyelven beszél és többet tud dekázni, mint az egész korrupt orbáni bagázs együttvéve” - írta.

Magyar leszögezi, hogy nincs abba beleszólása, hogy a Fidesz mit csinál, de azt tudja, hogy „a volt felesége pontosan érzi, hogy mi a három gyermekük érdeke”.

„Egyet megígérhetek: bárhogyan is alakul a következő 6 hónap, tőlem soha nem fognak egy rossz szót sem hallani Juditról, mint emberről. Soha” - olvasható a bejegyzésben.

Varga Judit és Magyar Péter 2022 májusában Novák Katalin beiktatásán
Fotó: Németh Dániel/444

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán átadta az üzenetet Varga Juditnak, hogy térjen vissza, amikor egy Facebook-videóben felolvasott egy levelet.

Arról már augusztusban is írtunk, hogy Varga esetleges visszatérését mintha hónapok óta lebegtetnék a Fideszben. Kocsis Máté, de Orbán Viktor is bedobta többször Varga Judit nevét, aki a július eleji bírósági meghallgatása után a 444-nek is nyilatkozott. A volt minisztert akkor megkérdezték arról, tervez-e visszatérni a közéletbe, amire azt mondta:„Ebben a versenyben, ahol egy olyan embernek is adnak pontokat, mint a Magyar Péter nevű képződmény, akkor én ebben a versenyben nem akarok indulni.”

Varga Judit már leendő EP-listavezetőként azért mondott le és távozott a politikából, mert ellenjegyezte az akkori köztársasági elnök Novák Katalin kegyelmi döntését K. Endre ügyében. Varga később sem adott választ arra, hogy igazságügyi miniszterként milyen előterjesztéssel küldte fel K. Endre kegyelmi kérvényét a végül szintén lemondott Novák Katalinnak, és utóbbi sem hajlandó nyilatkozni az ügyről.

POLITIKA fidesz kegyelmi botrány visszatérés magyar péter feleség Varga Judit
