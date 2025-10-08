Életének 85. évében meghalt Mezey György volt labdarúgó szövetségi kapitány. Az az edző, aki utoljára juttatta ki a magyar válogatottat világbajnokságra. A hírt az MLSZ közölte.

Edzői karrierjének legnagyobb sikere egyben a legnagyobb kudarca is lett. Az 1986-os vébén a várakozásokkal ellentétben már a csoportkörben kiestünk, a nyitómeccsünkön a szovjetek 6-0-ra gázoltak át Mezey verhetetlennek hitt csapatán. A vereség a mai napig a magyar futball egyik legnagyobb rejtélye.

A ma Szerbiához tartozó Topolyán született, futballistaként pályafutását a Rákosligeti AC-ben kezdte 1954-ben, majd 1971-ig a TFSE, a Budafoki MTE, a Keszthelyi Haladás, az MTK (1968–1969) és végül a Bp. Spartacus futballistája volt. Az élvonalban nem szerepelt.

Fotó: Földi Imre/MTI/MTVA

Edzőként nyert bajnokságot a Honvéddal (1990), a Videotonnal (2011), harmadik lett az MTK-val (1978), de legnagyobb sikere az volt, hogy kijuttatta a válogatottat az 1986-os világbajnokságra. Dolgozott Kuvaitban, Finnországban, idehaza a Vasasnál, a BVSC-nél és Újpesten is.

Mezey a kétezres években a magyar edzőképzést vezette, rendszeresen dolgozott nagy tornákon a FIFA és az UEFA felkérésére is, a technikai elemző csoport megbecsült munkatársaként. Szakkönyveket írt, publikált.

Mezey Györgyöt az Magyar Labdarúgó Szövetség saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.