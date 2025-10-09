A nemzetgazdaság szempontjából is kiemelten fontos lett az Újpest futballstadionja

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette az Újpest FC épülő stadionját és az ahhoz tartozó sportkomplexumot az Építési és Közlekedési Minisztérium csütörtökön. A minisztérium a társadalmi egyeztetés jegyében október 16-ig várja az észrevételeket.

Az ügy húzódik egy ideje. A lakosság nem kifejezetten örült a stadion tervének, amelyet a Mol vetett fel, miután tavaly februárban megvette az Újpest FC-t. Az idén júliusban tartott lakossági fórumon Ratatics Péter klubelnök így vezette fel a mondanivalóját: „Nem fogom tudni meggyőzni önöket, hogy ez a legjobb, ami történhet a területtel.”

A tervek szerint így néz majd ki a stadion Fotó: MOL

Az új helyszín a Fóti út 141. alatti volt Tungsram-gyártelep (ezt a Fóti út, a Blaha Lujza utca, a Lahner György utca és a Szilágyi út fogja közre), ami körül kertváros van, ezt tenné tönkre a lakók szerint a tervezett stadion, ami a Mol kommunikációjában sportpark.

Az ipari tevékenység 2017-ben szűnt meg itt, 2020 óta pedig teljesen üres a terület. Korábban az is felmerült, hogy ezerlakásos lakóparkot építsenek, de ez sem okozott volna osztatlant sikert a környékbeliek között.