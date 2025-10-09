A nemzetgazdaság szempontjából is kiemelten fontos lett az Újpest futballstadionja

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette az Újpest FC épülő stadionját és az ahhoz tartozó sportkomplexumot az Építési és Közlekedési Minisztérium csütörtökön. A minisztérium a társadalmi egyeztetés jegyében október 16-ig várja az észrevételeket.

Az ügy húzódik egy ideje. A lakosság nem kifejezetten örült a stadion tervének, amelyet a Mol vetett fel, miután tavaly februárban megvette az Újpest FC-t. Az idén júliusban tartott lakossági fórumon Ratatics Péter klubelnök így vezette fel a mondanivalóját: „Nem fogom tudni meggyőzni önöket, hogy ez a legjobb, ami történhet a területtel.”

A tervek szerint így néz majd ki a stadion
Fotó: MOL

Az új helyszín a Fóti út 141. alatti volt Tungsram-gyártelep (ezt a Fóti út, a Blaha Lujza utca, a Lahner György utca és a Szilágyi út fogja közre), ami körül kertváros van, ezt tenné tönkre a lakók szerint a tervezett stadion, ami a Mol kommunikációjában sportpark.

Az ipari tevékenység 2017-ben szűnt meg itt, 2020 óta pedig teljesen üres a terület. Korábban az is felmerült, hogy ezerlakásos lakóparkot építsenek, de ez sem okozott volna osztatlant sikert a környékbeliek között.

belföld fóti úti stadion stadion ratatics péter fóti út újpest fc mol-csoport stadionépítés sportkomplexum Tungsram gyártelep Építési és Közlekedési Minisztérium MOL újpest nemzetgazdasági szempnból kiemelt jelentőségű
Kapcsolódó cikkek

Mi mellett szeretnél lakni? 25 ezres stadion vagy ezerlakásos lakópark?

Az újpesti Kertváros lakói egy évek óta bezárt, 187 ezer négyzetméteres rendezett gyárterület mellett élnek. A helyzet ideális, de tudják, nem maradhat mindig így. A sajtóhírek szerint a Mol-vezér Hernádi Zsolt érdekeltségébe tartozó területen épülhet az UTE Groupamánál is nagyobb stadionja, bár a tulajdonosok egyelőre egy ezerlakásos társasház tervét adták le az önkormányzatnál.

Tóth-Szenesi Attila
sport

„Nem fogom tudni meggyőzni önöket, hogy ez a legjobb, ami történhet a területtel” – lakossági fórum az Újpest új stadionjáról

Bemutatták az első látványterveket hétfőn az újpesti kertvárosba tervezett új stadionról. „Mi ezt meg akarjuk építeni” – hangzott el a tulajdonos Mol részéről, egyértelművé téve, hogy a lakókkal és az önkormányzattal szemben is érvényesíteni fogják az akaratukat. De azért szeretnék bevonni őket minél jobban. Akár 22 ezres stadion, sportpark és rehabilitációs központ az ígéretek között.

Keller-Alánt Ákos
belföld